Pršila CBD obnorela slovenske mamice

FOTO: Hemptouch

Slovenska kakovost po ugodni ceni

Priskrbeli smo vam KODO za 10% POPUST na vsa naročila na spletni strani NOVICE10. Koda velja do 19.3.2019. Priskrbeli smo vam KODO za 10% POPUST na vsa naročila na spletni strani www.zeleni-dotik.si . Koda je:. Koda velja do 19.3.2019.

FOTO: Hemptouch

Smola CBD je danes že široko dostopna na prostem trgu. Kupite jo lahko v različnih koncentracijah in pakiranjih, med najbolj priljubljene spadajo kapljice, smola in kapsule. V tujini je najbolj priljubljen način uživanja kanabinoida CBD v obliki pršila, saj omogoča enostavno doziranje in optimalno absorpcijo v organizem.Pršila CBD so na voljo tudi slovenskim kupcem. Podjetje Hemptouch jih je ustvarilo v štirih naravnih okusih. Izdelana so v Sloveniji, 100 % naravna in brez dodanih sladkorjev. Nad njimi se je navdušila tudi znana slovenska blogerka Coolmamacita, ki pršilo uporablja za lajšanje stresa in splošno podporo organizmu.Ker dober glas seže v deveto vas, so pršila CBD kmalu postala nepogrešljiva oprema aktivnih mamic, ki so v njih odkrile naravnega zaveznika za pomoč pri različnih težavah, stresu, utrujenosti in nespečnosti. Navdušene izpovedi in zgodbe boste hitro opazili na priljubljenem socialnem omrežju Instagram, kjer se je zgodba pravzaprav začela.Hemptouch, d. o. o., je slovensko podjetje, ki se že peto leto ukvarja s konopljnimi izvlečki. Njihov zadnji produkt so pršila CBD različnih okusov in 100 % naravnega izvora. Ustanoviteljica in vodja razvoja Silvija Špehar prisega na moč narave in verjame, da lahko s pravo kombinacijo naravnih izvlečkov odpravimo vsako težavo.Kakovost njihovih izdelkov so prepoznali tudi v ugledni neodvisni britanski organizaciji Beauty Shortlist Awards. Dva izmed njihovih izdelkov, kapljice CBD Amber in pršilo CBD z okusom čokolade , sta bila nagrajena za najboljši izdelek CBD v letu 2018.Pri podjetju Hemptouch opozarjajo, da je s porastom zanimanja za CBD izdelke, tudi na slovenskem trgu vedno več izdelkov dvomljive kakovosti in izvora. Na kaj morate biti pozorni pri nakupu izdelkov s CBD kanabinoidom?CBD smola je pridobljena iz industrijske konoplje vrste Cannabis Sativa. Gre za močno koncentrirano in dragoceno sestavino, ki je pridobljena iz zelenih delov rastline. Postopki ekstrakcije so različni. Najnovejša in najbolj kakovostna metoda ekstrakcije je superkritična CO2 ekstrakcija, ki poteka pod visokim pritiskom iz v postopku iz rastline odstrani neželene primesi. CO2 ekstrakcijo prepoznate po zlati barvi končnega izdelka.Za optimalno vezavo v organizem in delovanje je nujno, da CBD izvleček vsebuje popoln spekter kanabinoidov in ne samo izoliran CBD kanabinoid. Popoln spekter vsebuje kanabinoide, flavonoide in terpene, ki so naravno prisotni v konoplji.Pri analizi CBD izvlečkov različnih podjetij se je večkrat zgodilo, da je izdelek vseboval nižjo koncentracijo CBD-ja od te, ki je bila navedena na etiketi. Zato poiščite podatek z zagotovljeno koncentracijo, o tem lahko povprašate tudi proizvajalca.Redno analiziranje je ključno za zagotavljanje kakovosti CBD izvlečkov. Če želite biti prepričani v nepristranskost rezultatov, lahko proizvajalce povprašate za neodvisne analize izdelkov.