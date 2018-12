Preprečimo otekanje nog

Za otekanje je lahko krivo večurno negibno sedenje ali stanje zaradi dela.

Noge lahko otekajo tudi zaradi razširjenih ven. Zjutraj so normalne, čez dan pa vse bolj otekajo in so proti večeru vse bolj debele. Pri tej motnji se kri ne vrača v celoti v srce, temveč je nekaj odteka v medcelični prostor, kjer se nabira, posledica pa so debele in boleče noge, tudi rjavkaste barve. Dermatologi flebologi takšne spremembe najpogosteje zdravijo z elastičnimi kompresijskimi nogavicami. Prenekatera ženska se izogiba nošenju kompresijskih nogavic, čeprav so videti kot običajne, le malce debelejše. Z rednim nošenjem lahko najverjetneje preprečimo nastanek kroničnega venskega popuščanja, ki je precej neprijetno in zahteva drastičen pristop k zdravljenju. Izogibati se je treba tudi pregrevanju nog (sončenju, savni), žile imajo rade hladno: privoščite jim prhanje s hladno vodo od gležnjev navzgor.

Kako ukrepati?

Vzroki, zakaj nam otekajo noge, so najrazličnejši. Velikokrat je krivo že to, da predolgo sedimo, večkrat rade otekajo pri določenih stanjih, na primer med nosečnostjo, tudi pred menstruacijo.Otečene noge so posledica povečane prostornine različnih tkiv, to je kože, podkožja, mišic ali sklepov. To se lahko pojavi hitro ali postopno, je eno- ali obojestransko, pove specialistka dermatovenerologije, dr. med. Otekajo lahko zaradi številnih vzrokov, ki se razlikujejo po hitrosti nastanka in resnosti. »Lahko zaradi zdravil, ki vsebujejo hormone, kot tudi nekaterih zdravil za zdravljenje krvnega tlaka in vnetja. Vzroki so lahko tudi težave z ožiljem ali krčnimi žilami, srčno popuščanje, aritmija, okvara ledvic ali jeter. Velikokrat je neprepoznan vzrok večurno negibno sedenje ali stanje zaradi dela, revmatske ali sklepno-mišične bolezni ali le nedejaven življenjski slog,« pravi.Vsekakor je pomembno, da smo pozorni na ponavljajoče se otekanje nog pa tudi na hitro nastajajoče otekanje, sploh če so pridruženi še nekateri bolezenski znaki: lahko gre za resnejšo zdravstveno težavo. »Hitro nastale otekline nog s pridruženim težkim dihanjem, bolečinami v prsih, splošno oslabelostjo ali vročino lahko nakazujejo krvni strdek v pljučih, resno srčno bolezen ali okužbo kože. V takšnih primerih je nujno čimprejšnje zdravljenje,« je jasna doktorica Slana.Posledice oteklih nog se kažejo kot vneta, pordela, srbeča ali boleča in roseča koža. Če oteklina traja dlje, se lahko koža tudi zadebeli, postane trda in temneje obarvana, nazadnje se pojavijo tudi razjede, posledice otekanja nog opiše doktorica Slana. »Sklepi postanejo slabše gibljivi in bolniki se težje premikajo; to lahko vodi v debelost in z njo povezane druge bolezni, ki dodatno slabšajo otekline, in bolnik se znajde v začaranem krogu.«Otekline najučinkoviteje zdravimo z odstranjevanjem vzroka, pravi sogovornica. »Dermatologi predpisujemo različne povoje ali medicinske nogavice ter lokalne pripravke, kot so mazila, kreme, geli, losjoni. Učinkovite so tudi limfne drenaže. Potrebna je redna fizična dejavnost. Zelo zaželeni so hoja, tek, kolesarjenje, plavanje. K zmanjševanju težav pomagata tudi podlaganje nog z blazino med počitkom in skrb za normalno telesno težo.«Poleg omenjenih ukrepov je dobro, da se držimo nekaj osnovnih, vsakodnevnih pravil, ki bodo zelo pripomogla, da nam noge ne bodo otekale. Nikoli ne sedite s prekrižanimi nogami, da ne boste preprečevali pretoka krvi. Izogibati se je treba tudi pretesnim oblačilom in ženske visokim petam. Prav tako je nujna skrb za normalno telesno težo, kar pomeni uživanje uravnotežene prehrane, polne vlaknin, sadja in zelenjave ter pitje večjih količin vode, pa seveda gibanje. Hrani dodajajte čim manj soli, saj ta zadržuje vodo v telesu.