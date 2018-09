Pravi krivec za slab zadah

Večina je prepričana, da je halitoza oziroma slab zadah posledica uživanja določene hrane, denimo česna ali čebule, vendar lahko do njega pride tudi pri tistih, ki ju ne jedo. Krive so bakterije »V resnici je najpogostejši vzrok slabega zadaha bakterija, ki se v ustih nahaja na robu jezika in ima pomembno vlogo pri razgradnji zaužite hrane, medtem pa sprošča žveplove spojine,« je povedal Sebastian Paris, profesor in zdravnik v berlinski bolnišnici Charite, ter dodal, da v 90. odstotkih slab zadah ne izhaja iz želodca, temveč iz ust, torej ni povezan s hrano. V tem primeru ni razloga za skrb, a kot še dodaja, je neprijeten zadah lahko tudi posledica vnetja obzobnih tkiv ali bolezni zob. Seveda pa so njegovi viri tudi neprimerna higiena zob, neprimerni zobni nadomestki in ostanki hrane med zobmi. Čistite tudi jezik Osebam, ki jih pogosto muči slab zadah, priporoča obisk stomatologa, ki bo izključil ali potrdil možnosti bolezni ustne votline in jih po potrebi primerno zdravil. Če je možnost bolezni izključena, svetuje redno ščetkanje in nitkanje zob ter čiščenje jezika, s čimer je mogoče preprečiti prekomerno kopičenje omenjenih bakterij. Jezik med ščetkanjem zob umijte z zobno ščetko ali zato namenjenim strgalom, zobna pasta pa pri tem ni potrebna.