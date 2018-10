Pozor, prihaja gripa

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Virus gripe se zlahka širi med ljudmi. FOTO: Guliver/Getty Images

Bolezenski znaki nastopijo od enega do tri dni po okužbi, okrevanje traja od enega do največ dveh tednov.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Mrazenje, utrujenost, vročina, izcedek iz nosu, pekoč občutek v žrelu so simptomi.

Obliž

Raziskovalci z univerze v Washingtonu razvijajo cepivo proti gripi, ki bo ščitilo pred različnimi sevi. Dobra novica je še, da ni v injekcijski igli, ampak kot obliž, kar pomeni, da po vakcino ne bo treba k zdravniku, obliž si bomo lahko prilepili kar sami doma. Cepivo se je izkazalo za varno tako na živalih kot ljudeh, pravijo raziskovalci.

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje za gripo: virus se širi še pred pojavom prvih znakov bolezni, zdravila za bolezen ni, zdravimo oziroma lajšamo simptome, se pa lahko pred boleznijo zaščitimo s cepljenjem, ki se je začelo ta ponedeljek.Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po Sloveniji, cena odmerka je 14 evrov, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa sedem evrov. Cena cepiva je višja, saj se od lani cepi s štirivalentnim cepivom, ki vsebuje dva seva virusa influence A in dva seva virusa influence B, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje; prej so bili trije sevi.Sicer pa naj bi potekali dogovori z ZZZS, da bi bilo za rizične skupine cepljenje proti gripi v prihodnji sezoni brezplačno.No, kakšna bo letošnja sezona gripe, ni mogoče napovedati. Običajno vsako leto vrh doseže konec januarja oziroma februarja, ko je največ obolelih. Gripa je zelo nalezljiva bolezen, virus se zlahka širi med ljudmi: vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000 Slovencev. Bolezenski znaki nastopijo od enega do tri dni po okužbi.Človek je najbolj kužen tik pred pojavom bolezenskih znakov in nekaj dni po tem; za gripo so značilni nenaden začetek z mrazenjem, utrujenost, telesna temperatura nad 38 ºC, kašelj, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, izcedek iz nosu in pekoč občutek v žrelu. Okrevanje traja od enega do največ dveh tednov.Poleg cepljenja lahko okužbo preprečimo z izogibanjem prostorom, kjer je veliko ljudi, pa seveda z uravnoteženo prehrano in fizično aktivnostjo, ki bosta okrepili telo.Kdor zboli, naj ostane doma: čeprav to ponavljamo vsako leto, se še najdejo taki, ki pridejo v službo in širijo virus na druge. Bolnik naj si pri kihanju in kašljanju usta pokrije s papirnatim robčkom oziroma kiha in kašlja v rokav ter si pogosto in temeljito umiva roke.Gripa je lahko nevarna za starejše od 65 let, kronične bolnike, majhne otroke, nosečnice. Ker se virusi ves čas spreminjajo, se spreminja tudi cepivo: to je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, potem pa postopoma upada: cepiti se je treba vsako leto znova.V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas sicer cepljenih nekaj več ljudi (približno 84.000) kot predprejšnjo sezono (manj kot 70.000), kar pa je še vedno precej manj kot pred približno desetimi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.