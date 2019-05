Človeško telo je v glavnem sestavljeno iz vode in mineralov, zato je dober prevodnik, ob neposrednem stiku z Zemljinim površjem, nabitim z elektroni, se ti zlahka prenesejo v telo. FOTO: Guliver/Getty Images

Čim večkrat se bosi sprehodite po zemlji ali pesku in se napolnite z energijo. FOTO: Guliver/Getty Images

Boljši spanec, redkejša obolenja, hitrejše celjenje ran, zmanjšanje stresa so najpogostejši učinki prizemljevanja. FOTO: Guliver/Getty Images

Prizemljite se



Bosi se pol ure sprehajajte in opazujte, kako stres izzveneva. Sedite na zemlji, stojte, hodite po travi, pesku, blatu, celo po betonu. Vse to so prevodne površine, prek katerih telo lahko črpa Zemljino energijo. Le les in asfalt nista primerna, ker nista prevodna. Občutite zdravilno energijo pod nogami, sprehodite se po plaži, igrajte bosi golf, poskrbite pa tudi, da se dotaknete tal po vsakem poletu z letalom.

Zemlja, na kateri stojimo, je vir neizčrpne nežne naravne energije. Če hodimo bosi po rosni travi ali peščeni obali, jo lahko zaznamo kot pikanje oziroma prijeten sproščujoč občutek pod stopali.Človek je od nekdaj hodil bos in spal na tleh, s čimer se je nenehno povezoval z Zemljino energijo. Toda sodobno življenje, predvsem nošenje čevljev s plastičnim ali gumijastim podplatom, je prekinilo povezavo s temi blagodejnimi energijami.Najnovejše ameriške raziskave dokazujejo, da prav ta prekinitev prispeva k omotičnosti, rahlemu spanju in povečani kronični bolečini. Zato priporočajo, da se ponovno povežemo z Zemljo. Hodimo bosi, ko je le mogoče, spimo na tleh, vrtnarimo, pri čemer smo v stiku s prstjo …, pisec knjige, ki že v naslovu trdi, da je povezovanje z Zemljo pomembno zdravstveno odkritje (Earthing, The most important Health discovery ever), pravi, da se lahko prizemljimo tudi v hiši ali stanovanju. V ta namen so razvili posebne prevodne plošče, ki jih postavimo na tla, recimo pod računalnik, ali jih uporabljamo kot rjuho ali prevleko za blazino, saj prevajajo Zemljino energijo v telo, tudi ko smo v zaprtem prostoru.Znanstveno ozadje teorije pojasnjuje zdravnik dr., ki pravi, da iz tal vsrkamo veliko elektronov, ker je Zemlja negativno nabita, mi pa smo polni prostih radikalov, težkih kovin, maščob, kar spodbuja hitrejše staranje in kronična obolenja, predvsem raka. Zato je še kako dragoceno, da jih Zemljina energija lahko nevtralizira.»Prvo, najbolj primitivno obliko povezovanja z Zemljo je poznal že jamski človek in jo uporabljal za obnavljanje in zdravljenje,« pravi in dodaja, da so dokazali, da po prizemljevanju nevrološki sistem bolje deluje, razstruplja telo, redči kri, cirkulacija se izboljša, s tem pa preprečujemo mašenje žil, kap in infarkt. Metoda je varna za stare in mlade, čeprav ni nadomestilo za zdravljenje. Ljudje, ki se redno prizemljujejo, poročajo o boljšem spancu, počutju in povečani energiji čez dan.»Ko je prijateljica trpela zaradi jet laga, sem ji svetoval, naj gre ven, se sezuje in se 15 minut sprehaja po travi. Ko se je vrnila, se je počutila bolje. Težave so izginile. Tako deluje povezovanje z Zemljo. Vsak lahko poskusi. Če ste utrujeni, hodite bosi po zemlji in že v nekaj minutah boste občutili spremembo. Morda bo ob stiku s tlemi celo izzvenela telesna bolečina,« pravi dr., strokovnjak za energijsko medicino.Clinton Ober poroča tudi o izjemnem učinku metode na dirki Tour de France v letih 2003, 2005 in 2007. Kolesarji so vsak dan nekaj časa tekli bosi in vsi poročali o boljšem spancu, redkejših obolenjih in hitrejšem celjenju ran, zmanjšanju stresa, stabilnejšem krvnem tlaku, manj pogostih glavobolih …