Poletje brez viroz: na to bodite pozorni

Pomembna higiena

Enterovirusi

Poletne viroze največkrat povzročajo enterovirusi. Obstaja približno 70 različnih enterovirusov, najpogosteje zaradi njih obolevajo otroci, lahko pa tudi odrasli. Okužba s temi virusi se prenaša predvsem preko umazanih rok, tudi z neposrednim stikom z umazanimi površinami, lahko pa se prenašajo tudi kapljično.

Poleti več potujemo, zato je tudi tveganje viroz večje.

Brezskrbnost in uživanje na dopustu nam lahko hitro prekrižajo bolezni, ki lahko udarijo kot strela z jasnega. Poleti so najpogostejše okužbe z rotavirusi, adenovirusi, norovirusi, katerih odmerek je za zbolevnost pri črevesnih virusnih okužbah majhen, pravi prim. doc. dr., dr. med., specialistka družinske medicine, in dodaja, da poznamo še druge viruse, ki so poleti pogosti, kot na primer B coxsackie virusi, echovirusi in enterovirusi. »Ti lahko povzročajo prehlad in izcedek iz nosu, pa tudi trebušne težave z drisko in bruhanjem, redkeje meningitis in vnetje srčne mišice.«Za okužbo s poletnimi virusi so dovzetni ljudje vseh starostnih skupin. Bolezen je lahko nevarna za majhne otroke, kronične bolnike in starejše osebe, pravi sogovornica in spomni na virus Zahodnega Nila, za katerim je lani poleti in jeseni zbolelo veliko ljudi v naši neposredni bližini, v Srbiji in na Hrvaškem. Po predvidevanjih ni izključeno, dodaja, da bo tudi letos kak komar prenesel ta virus na ljudi.Kot pove sogovornica, druge precej pogoste otroške bolezni, ki jih povzročajo nepolio enterovirusi, vključujejo bolezni rok, nog in ust, ki jih povzročajo virusi coxsackie A16 in enterovirus 71. Otroci z boleznijo rok, nog in ust imajo lahko v ustih in na rokah in nogah mehurje ali razjede. Prav tako poleti lahko naše zdravje ogrozi virus parainfluence 3. Ta virus lahko povzroči bronhiolitis, pljučnico ali navadni prehlad. Značilen je lajajoč kašelj.Glavni vir okužbe s poletnimi virozami je blato bolnika, saj lahko izloča virus do dva tedna oziroma tudi dva dni pred pojavom driske in še pet dni po prenehanju te. Zato je nujno, da smo še posebno pazljivi pri higieni in v medsebojnih stikih, pove specialistka družinske medicine.»S pomanjkljivim umivanjem rok po opravljanju potrebe lahko oseba vnese virus v hrano ali vodo.« Možna sta tako posreden kot neposreden prenos virusa, pravi. Posreden prenos virusa bi bil možen, če bi bila pitna voda onesnažena z blatom bolnika. Neposreden prenos virusa je med osebama možen z neposrednim stikom z izločki obolelega.Če potujemo v kraje, za katere nimamo podatka o pitnosti vode, je treba piti kupljeno ustekleničeno vodo, svetuje sogovornica in še, da si je treba temeljito umiti roke po vsakem obisku stranišča. Roke si moramo umiti tudi pred in med vsako pripravo hrane ter pred prehranjevanjem.»Kuhinjske nože, kuhalnice, deske, nože uporabljamo ločeno za surova in že kuhana živila. Sadje in zelenjavo temeljito operemo. Če obrok vključuje meso, ga ustrezno toplotno obdelamo. »Poleti lahko okužbo z virusi tvegamo tudi, če jemo živila, ki pred zaužitjem niso dovolj toplotno obdelana, pravi sogovornica.Pomembno je tudi, da za osebo, ki je zbolela in s katero smo pogosto v stiku, uporabljamo različne krožnike, pribor in kozarce, svetuje specialistka družinske medicine in dodaja, naj bolnik s prebavnimi motnjami ostane doma, torej naj poskrbi za zaustavitev širjenja okužbe v službi, šoli ali v vrtcu.