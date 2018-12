Petarde niso igrača

Uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Pirotehnični izdelki kljub ozaveščanju še vedno občasno povzročijo hude, trajne poškodbe, najpogosteje pri mladih.

Kaj je prepovedano?



Nekateri pirotehnični izdelki so na trgovskih policah vse leto, prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok (pokajoče žabice, pok vrvica, pokajoče kroglice), je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do vključno 1. januarja. Ognjemetne izdelke kategorije F1, katerih glavnih učinek je pok, je prepovedano uporabljati v bližini bolnišnic, v strnjenih naseljih, stanovanjskih zgradbah in zaprtih prostorih, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo. Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1 (tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice, iskrice) ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov 2. kategorije (kot so rakete, rimske svečke) pa ni dovoljena mlajšim od 16 let. Pirotehnične izdelke kategorije F1 in F2 lahko uporabljajo mlajši od 14 oziroma 16 let le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Pošteno smo že zakorakali v veseli december, naj bo res vesel, naj jih ne uniči neprevidna in neuvidevna uporaba pirotehnike. Od 1. decembra 2017 do 10. januarja 2018 so obravnavali osem poškodovanih oseb, od teh štiri huje; med osmimi ranjenimi so bili trije mladoletniki, od teh je bil huje ranjen en. Vsi so bili moškega spola. Najpogostejša vzroka za nastanek poškodb sta objestnost in nepremišljenost pri mladoletnikih, pri starejših pa nepremišljenost in neupoštevanje navodil proizvajalca.S poškodbami zaradi pirotehnike se srečujejo predvsem zdravniki in reševalci. »Poškodovanega dela telesa se po poškodbi ne more vrniti v enako stanje kot pred poškodbo,« opozarja asist. mag., dr. med., iz Kliničnega oddelka za travmatologijo Kirurške klinike UKC Ljubljana. Lani so v UKC Ljubljana v prednovoletnem času obravnavali sedem poškodb, Herman opozarja, da je pri uporabi pirotehnike potrebna podobna zbranost in odsotnost psihoaktivnih snovi kot pri vožnji. »Veseli nas, da se število poškodb zmanjšuje. Zagotovo ima pri tem velik pomen ozaveščanje,« je poudaril in dodal, da je klub temu posebno skrb vzbujajoče, da je med poškodovanimi največ mladih: povprečje med letoma 2002 in 2017 kaže, da je kar 53 odstotkov poškodovancev starih od 10 do 20 let!V UKC Ljubljana se srečujejo z različnimi poškodbami zaradi pirotehničnih sredstev, od manjših opeklinskih ran brez večjih funkcionalnih posledic do žal zelo pogosto obsežnih in kompleksnih poškodb roke z dramatičnimi funkcionalnimi in estetskimi posledicami. Pri otrocih so poškodovane rastne stike kosti. Rane so umazane, zato je večja nevarnost okužb in zapletov po operaciji. V primeru amputacij replantacije največkrat niso izvedljive. Tudi izguba vida in/ali sluha je lahko del nesrečne zgodbe. Najbolj tragično pri teh poškodbah pa je, da so to trajno invalidni mladi ljudje, ki se nato vse življenje spopadajo tako s fizičnimi kot psihičnimi posledicami.Kako hude so lahko posledice uporabe izdelkov, ki so bili predelani ali kupljeni na črnem trgu, je opozoril, policist Policijske postaje Šentjur pri Celju, ki je lani obravnaval eno najhujših poškodb, ko je mladoletni fant zaradi eksplozije petarde, kupljene pri preprodajalcu, ostal brez obeh rok. »Lani v tem času smo policisti obravnavali izjemno tragično poškodbo s pirotehniko. Mladoletnega fanta je eksplozija zaznamovala za vse življenje. Ostal je brez obeh rok. Kot policist sem videl že marsikaj groznega, vendar se me je ta dogodek resnično dotaknil. Ko sem prišel na kraj dogodka, so fanta ravno položili v reševalno vozilo. Razgovor z njim zaradi šoka in izjemno hudih poškodb ni bil mogoč,« se tistega dne spominja Senčar.Podstrešno sobo, kjer je prižgal skrajšano vrvico petarde, imenovane čebula in kupljene od preprodajalca, je moč eksplozije dobesedno razdejala. »Eksplozija je podrla steno, uničila pohištvo in, kar je najbolj grozno, izjemno hudo poškodovala mladega človeka. Spomnim se, da so bili povsod madeži krvi, najhujši pa je bil pogled na okrvavljene stene in vrata, ki jih je fant poskušal odpreti v stanju, ko se še ni zavedal, da nima več rok. Grozljivo je bilo!«