Pet znakov, da vam primanjkuje kalija

Kalij je element, ki zagotavlja pravilno delovanje mišic, uravnava količino telesnih tekočin in skrbi za pravilno ravnovesje mineralov v organizmu. Poleg tega varuje krvne žile in znižuje visok krvni tlak. Velikokrat se zgodi, da ga je v organizmu premalo, na kar opozarjajo naslednji znaki. Pogosta utrujenost »Za normalno delovanje telo potrebuje kalij. Če ste, čeprav spite dovolj, pogosto utrujeni, je vzrok lahko pomanjkanje tega minerala,« trdi prehranska strokovnjakinja Lauren Blake. Utrujenost je lahko posledica stresa, nepravilne prehrane, pomanjkanja spanja, kaj lahko pa tudi premajhne količine kalija v organizmu. Krči v mišicah Kalij je eden ključnih mineralov za pravilno delovanje mišic. Kadar ga je v organizmu premalo, se to kaže kot bolečine in krči v mišičnih tkivih. Zlasti ob povečani telesni aktivnosti. Slabost in vrtoglavica Količina kalija se čez dan v telesu spreminja. Ko ta upade, se lahko upočasni bitje srca, pojavita pa se tudi slabost in vrtoglavica. Če se vam to pogosto dogaja, razmislite o tem, da bi na jedilnik umestili več s kalijem bogatih živil. Povišan krvni tlak Kadar v organizmu ni dovolj kalija, se krvne žile zožijo, kar vodi v povišan krvni tlak. Stalna napihnjenost Telo ob pomanjkanju kalija težko uravnava količine natrija in tekočine v organizmu, to pa vodi v napihnjenost in zabuhlost. Če je ta pogosto prisotna, uživajte več banan, krompirja, belega fižola, avokada, paradižnika, rib, gob, suhih sliv, saj vsebujejo velike količine tega elementa. Odrasle osebe ga potrebujejo približno dva grama dnevno.