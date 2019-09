Pet živil za nižji krvni tlak  

Enota za merjenje krvnega tlaka so milimetri živega srebra (mm Hg). Poznamo sistolični (zgornji) in diastolični (spodnji) krvni tlak. Vrednost normalnega znaša med 120/80 in 140/90 mm Hg, če presega te vrednosti in se povzpne na denimo 150/100 pa je visok. Ob tem je ogroženo zdravje srca in ožilja ter večja verjetnost srčne kapi. Najlažje je krvni tlak v optimalnih vrednostih ohranjati z ustreznim načinom življenja, na prvem mestu sta redno gibanje in primerna prehrana. Pri zniževanju blage hipertenzije je dobrodošlih zlasti pet živil. Ovsena kaša Že dolgo je znana po svojih pozitivnih učinkih na srce. Zaradi vlaknin uravnava krvni tlak, pa tudi manjša količino slabega holesterola. Banane Banane vsebujejo številne nepogrešljive sestavine, med njimi tudi kalij. Ta element uravnava količino tekočin v telesu, izničuje negativne učinke soli na srce in ožilje ter tako pripomore k uravnavanju krvnega tlaka. Krompir Če niste ljubitelj banan, nič hudega. Tudi krompir je bogat s kalijem. V srednje velikem gomolju je 25 odstotkov njegove dnevno priporočene količine. Temna čokolada Čokolada z vsaj 75 odstotki kakava ima številne pozitivne učinke na zdravje, saj vsebuje vlaknine, železo, magnezij, baker, mangan, kalij, fosfor, cink in selen. Z več študijami so dokazali, da pozitivno vpliva na pretok krvi, pripomore k zniževanju krvnega tlaka in zmanjšuje verjetnost bolezni srca in ožilja. Seveda če se z njo sladkate zmerno, saj gre za kalorično živilo. Jagodičevje Jagodičevje (borovnice, jagode, maline, robide) so dober vir polifenolov in vlaknin. Znižuje krvni tlak in ima še druge pozitivne učinke na zdravje.