Pet neobičajnih znakov nadpovprečne inteligence

Različni testi niso edini, s katerimi je mogoče določiti stopnjo inteligence. Znanstveniki so namreč odkrili zanimive znake, ki pričajo o tem, da ste nadpovprečno inteligentni. Vas je mama rodila v svojih tridesetih? Ena od britanskih raziskav je našla povezavo med starostjo mame in inteligenco otroka. In sicer so tisti, ki jih mame rodijo v tridesetih, so običajno inteligentnejši od onih, ki so na svet prijokali tedaj, ko so bile njihove mame v dvajsetih ali štiridesetih letih. Ste znali zgodaj brati? Znanstveniki z univerze Edinburg in s Kraljevega kolidža v Londonu so leta 2000 izvedli študijo. V njej so sodelovali dvojčki in izvajalci so zaključili, da je tisti, ki je znal prej brati, inteligentnejši od brata ali sestre, ki je s tem malo počakal. Imate veliko zadnjico? Zdi se, da so ženske z večjo zadnjico inteligentnejše od tistih z manjšo. Do tega spoznanja so se dokopali na univerzah Pittsburgh in Kalifornija, kjer so znanstveniki zaključili, da so ženske z večjo zadnjico na splošno bolj zdrave in tudi inteligentnejše. Ste duhoviti? Na univerzi Mexico so strokovnjaki dokazali, da so duhoviti ljudje inteligentnejši od onih, ki se ne znajo šaliti. V namen študije so preverjali inteligenčni kvocient 400 študentov, ki so morali napisati besedilo za strip. Zgodba tistih z višjim inteligenčnim količnikom je bila zabavnejša od zgodbe študentov brez smisla za humor. Imate malo prijateljev, a te dobre? Če gre verjeti evolucijskim psihologom, imajo posamezniki z ozkim krogom dobrih prijateljev višji inteligenčni količnik od onih, ki imajo veliko prijateljev ter tudi od tistih, ki so največkrat osamljeni.