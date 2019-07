Pet nasvetov za celodnevno svežino

Znojenje, ki na oblačilih pušča nadležne madeže, hkrati pa ne pripomore k ravno svežemu vonju, poleti povzroča nemalo težav. Na srečo obstajajo načini, kako ga omiliti in si ves dan zagotoviti svežino. Toplo-hladno prhanje Hladna prha v vročih dneh res prija, a po njej je znojenje še izrazitejše. Da bi ga nekoliko omilili, se je bolje prhati z mlačno vodo. Če se hladni nočete odpovedati, naj bodo curki iz prhe izmenoma mlačni in hladni. Tako se bo telo lažje ohladilo, pospešil se bo krvni pretok in znojenje bo manj občutno. Lahka hrana Tudi izbor hrane vpliva na znojenje: poleti se izogibajte težkim, mastnim jedem. Jedilniki naj bodo lažji, z veliko svežega sadja, zelenjave in osvežilnimi juhami. Dezodoranti in puder Seveda po prhanju pod pazduhe hitro nanesete dezodorant, a ne pozabite na druge telesne pregibe, kjer je znojenje prav tako občutnejše. Dezodorant nanesite tudi pod dojke in med stegna, dodatno svežino pa si zagotovite s pudrom v prahu, ki bo popivnal odvečno vlago. Ta je poleti zlasti dobrodošel pri negi stopal. Topli napitki Ste opazili, da se po tem, ko popijete kozarec mrzle pijače, izdatneje znojite? V resnici ne gre samo za občutek, kajti hladni napitki spodbujajo delovanje žlez znojnic, zato te izločajo več znoja. Raje si privoščite pijačo sobne temperature, ki od znotraj ohladijo telo. Namig: žajbljev čaj varuje pred pretiranim znojenjem. Rožmarinova kopel Snovi v rožmarinu zmanjšujejo število bakterij na koži, ki razkrajajo znoj in so krive za neprijeten vonj. V kopel kanite nekaj kapljic eteričnega olja rožmarina ali ji dodajte dve skodelici čaja iz te rastline. Tudi tako je mogoče omiliti neprijetne posledice znojenja.