Teh živil nikar ne jejte na prazen želodec

Zajtrk je prvi dnevni obrok in tisti, ki ob pravem izboru živil zagotavlja dovolj energije za dober začetek dneva. A nekatere jedi zjutraj niso najboljša izbira, saj zaužite na prazen želodec lahko povzročajo prebavne težave. Paradižnik Nobenega dvoma ni, da je paradižnik zdrav. Telesu dovaja veliko vitaminov in antioksidantov, vendar ne, kadar ga jeste na prazen želodec, saj v kombinaciji z želodčno kislino lahko izzove močne prebavne motnje v obliki krčev. Citrusi Limona, pomaranča, grenivka, mandarine so odličen izvor vitamina C, vsebujejo pa tudi veliko kisline, ki ob stiku s praznim želodcem lahko poškoduje želodčno sluznico. Kvašeno testo Kvašeni izdelki, zlasti, če so prvi jutranji izbor, lahko zaradi gliv kvasovk povzročajo napihnjenost in prebavne motnje. Kumare Surova zelenjava na sploh ni primerna za prvi dnevni obrok. Zgaga, spahovanje in napihnjenost pa so posebej izraziti po uživanju kumar na prazen želodec. Jogurt Zdrav mlečni izdelek telesu zagotavlja bakterije, ki pozitivno vplivajo na črevesno floro. A preden si privoščite lonček jogurta, nekaj prigriznite, sicer bo želodčna kislina pomorila zdravju prijazne bakterije.