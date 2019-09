Osnovni koraki za jesensko nego kože  

Poletje se je poslovilo, na hladnejši del leta pa se mora pripraviti tudi koža. Kako jo pravilno negovati tedaj, ko je večkrat izpostavljena neprijaznim zunanjim vplivom, svetujejo dermatologi. Obvezno vlaženje »V hladnejših mesecih je koža večkrat izpostavljena suhemu zraku v zaprtih prostorih, zato hitro izgublja vlago, pred čemer jo je treba zavarovati,« na prvo dejstvo opozarja dermatologinja Nancy Samolitis. »Zlasti če je vaša polt občutljiva, ji primerno količino vlage zagotovite s pripravki, ki vsebujejo izvlečke aloje vere.« Z njo se strinja dermatologinja Anne Lee: »Tisti z občutljivo kožo v jesenskih mesecih pogosto čutijo zatezanje polti. V tem primeru najboljšo hidracijo zagotavljajo serumi in kreme z dodatkom aloje ter s kolagenom in elastinom, ki pripomorejo k vlaženju in obnovi kože.« ​ Kreme gostejše teksture Kreme gostejše teksture varujejo kožo pred zunanjimi vplivi, zlasti pred vetrom in mrazom. Zato je nega z bogato, hranljivo kremo obvezen korak pred nanosom ličil in zvečer pred spanjem. Ne pozabite na ustnice in kožo okoli oči To so najbolj izpostavljeni predeli obraza. Zaščita ustnic z naravnimi balzami in področja okoli oči s temu namenjenimi kremami sta obvezna koraka. Previdno z luščili V vročih dneh se koža hitreje masti, zato so redna luščila nepogrešljiva. V hladnejšem delu leta je dovolj, če kožo z njimi negujete enkrat na teden ali (še boljše) enkrat na dva tedna. Ne pozabite na kremo z zaščitnim faktorjem Čeprav sonce izgublja svojo moč, je kožo tudi v hladnem delu leta treba zaščititi pred vplivi žarkov UVA in UVB. Ta korak naj ostane del lepotilne in negovalne rutine vse leto. Nepogrešljivi vitamin C Ker spodbuja nastajanje kolagena v koži, je pozimi nepogrešljiv. Tako v kozmetičnih preparatih kot tudi tisti, ki ga dobite s hrano in ne zagotavlja le lepoto ter zdravje kože, temveč tudi močno odpornost.