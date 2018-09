Osem opozoril, da pijete preveč kave

Mnogi si jutra ne predstavljajo brez kave. Skodelica te sledi še po malici, kosilu, ena kar tako, v dobri družbi in kmalu je kave lahko preveč. Kako pa telo sporoča, da bi morali nekoliko zmanjšati zaužito količino? Boli vas glava Raziskave so pokazale, da nemalo tistih, ki redno popijejo več kave, potem ko se ji za en dan odpovedo, občutijo rahle ali močnejše glavobole. Srce vam bije hitreje Če vam srce, ko si privoščite bogve katero skodelico kave že, bije kot noro, je lahko kriva za to prevelika količina kofeina v telesu. Nemirni in tesnobni ste Tudi za to je mogoče okriviti kavo. Posledice pretiravanja s kofeinom so lahko nemir, razdraženost in tesnobnost. Pri občutljivejših za kofein se ti pojavijo že po eni skodelici. Slabe volje in prepirljivi ste Če tedaj, ko nimate priložnosti popiti jutranje kave, postanete prepirljivi in razdražljivi, ste pretirano navezani na pijačo, brez katere ne morete več normalno delovati. Kofein je namreč stimulans, ki zagotavlja energijo in boljše počutje. Zvečer ne morete zaspati Kofein v telesu dvigne raven adrenalina, ki zagotavlja energijo in budnost. Če čez dan popijete preveč kave ali jo pijete pozno zvečer, je učinek prisoten tudi tedaj, ko se odpravite k počitku, zato ne morete spati. Potrebujete vedno več kave Če se vam zdi, da tri skodelice kave ne učinkujejo več in jih zato popijete več, se je vaše telo privadilo na kofein in ga za učinke potrebujete vedno več, s tem pa se ujamete v začarani krog pretiravanja s kavo in negativnih učinkov kofeina. Vedno ste lačni Nekaterim kofein pomaga pri nadzorovanju teka, ima pa lahko kava povsem nasproten učinek, saj spodbuja delovanje hormonov za zaznavanje lakote. Občutek imate, da brez kave ne morete več Če vas je groza misli, da morda ne boste deležni jutranje kave ter da boste ostali brez skodelice dopoldne in popoldne, ste od nje najbrž odvisni. Ne skušajte odvisnosti presekati na enkrat, temveč postopno zmanjšujte količino zaužite kave, dokler ne pridete do tolikšne, ki telesu in počutju ne škoduje.