Oranžna za dobro voljo

Če imate slab dan in bi se radi sprostili, poskusite z mandarinami.

Že pred tremi tisočletji so jih gojili na Kitajskem, a v Evropo in Severno Ameriko so prišle šele v 19. stoletju. Mandarina izhaja iz jugovzhodne Evrope, ime je dobila po svetlo oranžni obleki mandarinov, starodavnih kitajskih uradnikov. Spada v družino citrusov in ni le praktičen zalogaj, ampak tudi okusen in zdrav.Okoli 110 gramov težka mandarina ima le 34 kalorij in kar 32 miligramov vitamina C, kar je polovica priporočene dnevne količine. Vitamin C krepi odpornost organizma, ima pomembno vlogo pri sintezi kolagena in elastina (beljakovin, ki tvorita našo kožo, mišice in preostala vezivna tkivna) v telesu. Pospešuje celjenje ran in pomaga preprečevati nevrodegenerativne bolezni, artritis, prehlad in gripo. Mandarine so bogate z vitamini A, B1, B2 in B3, folno kislino, kalijem, ki je nujen za zdravje srca, kalcijem, magnezijem, bakrom in železom ter seveda vlakninami, ki so nujne za dobro in uravnoteženo prebavo.Njihova lupina vsebuje hranila, ki nižajo slab holesterol, pravijo znanstveniki in še, da lahko z uživanjem mandarin preprečujemo infarkt, diabetes tipa 2 ter aterosklerozo, celo debelost.S pridom jih uporabljamo tudi v aromaterapiji, olja sladkega vonja ne uporabljamo samo za osvežitev prostora, pomaga tudi pri vrsti težav: blaži napetost in tesnobo, na primer, izboljšuje delovanje jeter, pomaga pri nespečnosti, celo pri simptomih revme in artritisa.Eterično olje mandarine pridobivajo iz lupine in ga lahko uporabljamo tudi v losjonih za čiščenje kože, dodajamo ga v kopeli za sproščanje. No, na kožo lahko denemo tudi sadež, pripravimo si denimo masko, koža bo po njeni uporabi bolj zdrava. Štiri krhlje zmiksamo, dodamo žličko medu in jogurta, nanesemo na obraz in vrat, pustimo delovati okoli 15 minut ter dobro operemo.