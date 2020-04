Opustite kajenje

Posamezniki s slabšo pljučno funkcijo, ki je lahko posledica te razvade, imajo ob okužbi s koronavirusom zvišano tveganje za zaplete.

V času epidemije koronavirusa moramo še bolj kot sicer skrbeti za higieno rok, redno in temeljito jih umivamo z milom in toplo vodo, tudi razkužujemo. Ne dotikamo se oči, nosu, ust. A slednje za kadilce ne velja: med kajenjem so prsti (in morda onesnažene cigarete ali drugi tobačni izdelki) v stiku z ustnicami, kar povečuje možnost prenosa virusa z roke v usta, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ): »Če isti tobačni izdelek, na primer cigareto, vodno pipo, uporablja več oseb, se lahko prenašajo različni povzročitelji bolezni, tudi novi koronavirus.«Kadilci so na splošno bolj dovzetni za okužbe dihal, te pri njih pogosteje potekajo v težji obliki. Posamezniki s slabšo pljučno funkcijo, ki je lahko posledica kajenja in s kajenjem povezanih bolezni dihal, imajo, kot kaže, ob okužbi z novim koronavirusom zvišano tveganje za zaplete. Kajenje namreč okvari in zmanjša mehanizme dihalnih poti, ki čistijo dihalne poti. Poleg tega ima škodljive učinke na imunski sistem in oslabi posameznikovo sposobnost boja z okužbo.Zdaj je morda prišel čas, da opustite to škodljivo razvado. K (strokovno vodenemu, skupinskemu in brezplačnemu) odvajanju od kajenja pozivajo tudi pri Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo v okviru Facebookove kampanje opusti in zmagaj, gre za interaktivni in motivacijski program, namenjen vsem starostnim skupinam, vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenje, a sami ne zmorejo.Aprilske prijave so končane, a poskusite maja, ko bodo v določenem časovnem obdobju prek spleta in telefona udeležencem na voljo diplomirane medicinske sestre in zdravnik, ki se ukvarjajo z zasvojenostjo s psihoaktivnimi snovmi. »V naših delavnicah in ob svetovalnem delu zajamemo več kot 100 kadilcev na leto, tretjina udeležencev je uspešna pri opustitvi kajenja.«Dokazano je, da se po opustitvi kajenja pljučna funkcija izboljša v par mesecih, poudarjajo na NIJZ, zmanjša se tudi verjetnost okužb dihal.