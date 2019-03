Onesnaženi zrak nas ubija

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Onesnaženemu zraku ne moremo ubežati.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Okoli 40 odstotkov smrti je povezanih s kardiovaskularnimi boleznimi. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

790.000

prezgodnjih smrti na leto zahteva onesnažen zrak v Evropi.

Onesnažen zrak vsako leto ubije več ljudi kot kajenje, je pokazala ta teden objavljena raziskava, ki je pozvala k nujnim ukrepom proti fosilnim gorivom. Nemški in ciprski raziskovalci ocenjujejo, da je zaradi onesnaženega zraka leta 2015 umrlo 8,8 milijona ljudi, še enkrat več, kot so menili doslej (4,5 milijona). Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da kajenje ubije sedem milijonov ljudi na leto po vsem svetu.Raziskovalci so ugotovili, da v Evropi zaradi onesnaženega zraka umre 790.000 ljudi, med njimi 40 odstotkov zaradi kardiovaskularnih bolezni, kot sta infarkt in možganska kap. Ker največ onesnaževalcev v Evropi prihaja iz fosilnih goriv, je treba to nujno spremeniti, opozarja soavtor študije prof.z inštituta Max-Plank v Mainzu in ciprskega inštituta Nicosia. »Z uporabo čiste obnovljive energije ne izpolnjujemo le pariškega sporazuma za omejevanje učinkov podnebnih sprememb, temveč lahko tudi zmanjšamo število smrti zaradi onesnaženega zraka v Evropi, in to za 55 odstotkov,« pravi.Študija, objavljena v publikaciji European Heart Journal, se je osredotočala na ozon in majhne delce PM2,5, ki so zlasti škodljivi za zdravje, saj lahko prodrejo v pljuča in krožijo po krvi. Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. Raziskovalci poudarjajo, da novi podatki kažejo, da je škodljiv vpliv delcev PM2,5 – glavnega vzroka respiratornih in kardiovaskularnih bolezni – precej večji, kot je veljalo doslej.Zato pozivajo k znižanju največjega še dovoljenega nivoja teh delcev v EU, ta je zdaj 25 mikrogramov na kubični meter, 2,5-krat višji od priporočila SZO. »Meja dovoljenega je v Evropi previsoka,« poudarjata Lelieveld in soavtor študije prof.z oddelka za kardiologijo univerzitetnega kliničnega centra Mainz v Nemčiji.»V ZDA, Avstraliji in Kanadi so priporočila SZO osnova za zakonodajo, in to je potrebno tudi v EU,« poudarjata. In še: »Kajenju se lahko izognemo, umaknemo, onesnaženemu zraku se ne moremo.«V povprečju strupena mešanica onesnaževanja zaradi vozil, industrije in kmetijstva skrajša življenja predčasno umrlih za 2,2 leta, so izračunali raziskovalci. Po svetu onesnažen zraka povzroči 120 dodatnih smrti na 100.000 ljudi na letu, v nekaterih delih Evrope pa ta stopnja naraste do 200 smrti na 100.000 prebivalcev.