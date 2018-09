Olivno olje močnejše od viagre

Samo devet žlic olivnega olja na dan v sklopu mediteranske prehrane, bogate s sadjem, zelenjavo, ribam in stročnicami pri moških na pragu tretjega življenjskega obdobja tveganje za impotenco zniža kar za 40 odstotkov, je pokazala grška raziskava, v katero je bilo vključenih 660 moških, v povprečju starih 67 let. V njej se je prav tako izkazalo, da zdrava prehrana, skupaj z vadbo, moškim v šestdesetih in sedemdesetih letih zagotavlja zdravo spolno življenje tudi brez viagre in drugih podobnih stimulansov. Kot domnevajo strokovnjaki, ki so študijo izvedli, gre največ zaslug za to pripisati olivnemu olju, ki ohranja zdrave krvne žile ter tako dober pretok krvi, poroča The Independant. Zdravo življenje za zdravo potenco Najbolj zdravi so bili moški, ki so trikrat na teden uživali ribe, tedensko zaužili 13 porciji zelenjave, šest sadnih obrokov, so dvakrat na teden jedli stročnice ter hrano bogatili z olivnim oljem. Kot so pokazale prejšnje raziskave, olive in olivno olje znatno izboljšujejo razmerje med dobrimi in slabimi maščobami v krvi in tako skrbijo za dober krvni pretok tudi v intimnih delih telesa. Brez stranskih učinkov »Viagra ne prinaša dolgoročne rešitve in deluje samo začasno, z olivnim oljem, mediteranskim načinom prehrane ter telovadbo pa lahko moški spolno zdravje in potenco vzdržujejo brez zdravil,« je povzela voditeljica študije Christina Chrysohoou z atenske univerze. Ta je opozorila tudi na stranske učinke jemanja viagre, kot so glavobol, bolečine v hrbtu in moten vid. Znaten porast »Omenjeni način življenja ohranja zdravje krvnih žil, znižuje tveganje za motnje presnove, za povišan holesterol in povišan krvni tlak,« je še povedala strokovnjakinja in dodala, da erektilna disfunkcija prizadene 52 odstotkov moških, starih od 40 do 70 let. Število teh je od tedaj, ko so na voljo viagra in podobna zdravila, naraslo za 60 odstotkov, mogoče pa ji je ubežati že zgolj s primernim načinom življenja.