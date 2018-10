Olajšajte si tiste dneve

Predmenstrualni sindrom so težave, zaradi katerih ženske trpijo v dnevih pred mesečno krvavitvijo. Glavni razlog za to so hormoni, ki odigrajo ključno vlogo v drugi polovici ciklusa, telo pa se na njihovo pospešeno delovanje odzove z bolečino. Glavne neprijetnosti so lahko glavobol, bolečine v trebuhu, napete prsi, napihnjenost in razdražljivost. Vse skupaj še dodatno otežujejo stres in vsakdanje obveznosti. Predlagamo, da si pomagate z meditacijsko vajo za hormonsko ravnovesje.

Meditacija omogoča, da preživite dneve pred menstruacijo bolj sproščeno in mirno. Vaja sprosti notranjo napetost, pomaga nadzirati in uravnavati razdražljivo razpoloženje, dihanje skozi desno nosnico spodbuja bistrost in jasnost, skozi levo pa mir in spokojnost, izboljša se tudi delovanje hormonov.

Sedite po turško na mehki podlagi s spodvitimi nogami ali v drugem udobnem položaju. Glavno je, da vas nič ne tišči in vam je udobno. Pazite, da je hrbtenica vzravnana in so ramena sproščena. Mudro (položaj prstov) naredite tako, da sklenete roke v višini trebušne prepone pred telesom in stisnete dlani skupaj kot bi molili, nato pa prepletete in pokrčite prste. Palci so prekrižani, desni gre čez levega. Zaprite oči in se osredotočite na svoje naravno neprekinjeno dihanje. Poskusite močneje vdihovati, najprej skozi eno, nato pa še drugo nosnico. Ponavljajte vajo: najprej od ene do treh minut, potem pa do največ pol ure. Izvajate jo lahko tudi druge dni ciklusa, ko začutite potrebo. Uporabite lahko tudi moč barv: modra je tista, ki sprošča. V tistih dneh zato nosite čim več modrih oblačil.

Če PMS spremljajo še motnje spanja, lezite na desno stran, na bok, in močno dihajte skozi levo nosnico, to namreč prinaša ravnovesje.