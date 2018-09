Okrepimo se za mrzle dni

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Čeprav je hladneje, ne zanemarimo rekreacije na prostem! FOTO: Guliver/Getty Images

Nizke temperature so nas v jutrih v minulih dneh že opomnile, da so mrzli meseci pred vrati. Čeprav so popoldnevi še vedno prijetno topli, pa sonce občutno izgublja moč in energijo, s katerima nas je varovalo v poletnem obdobju.Pa še čas dopustov je za nami, otroci so se vrnili v šolske klopi, odrasli pa v neusmiljeni tempo, zatorej je čas za dodatne okrepitve. V prihajajočih mesecih bomo namreč več časa preživeli v zaprtih in ogrevanih prostorih, zunaj pa se spopadali tudi s temperaturami pod ničlo, zato je nujno telo pripraviti na nove izzive!Uravnotežena prehrana – tu pa tam je vsekakor dovoljena kakšna pregreha, pretiravati pa nikar! – je ključ do dobrega počutja in zdravja, nujno pa jo je dopolniti z rednim gibanjem na svežem zraku in kakovostnim spancem. Jesen je ravno pravšnja za kulinarično razvajanje z zdravimi dobrotami, saj nam ponuja resnično pisan in bogat jedilnik.Lahko se razvajamo z grozdjem, jabolki, granatnimi jabolki, hruškami, kutinami, slivami, na poti so še grenivke in pomaranče … Tudi zelenjava je v tem letnem času izjemno bogata z vlakninami, antioksidanti, vitamini, zlasti C, ki je eden od gradnikov odpornosti: na voljo so zelje, brokoli, ohrovt, por, zelena, redkev, buča, špinača, korenje, s katerimi je mogoče pričarati izjemno okusne jedi, ne pozabimo pa jih spraviti tudi v ozimnico za dolge zimske kulinarične popoldneve!Temelj zdravega vsakdanjika je zajtrk, zato ga nikar ne preskakujmo, privoščimo pa si pet zmernih obrokov na dan iz različnih prehranskih skupin, med katerimi ne smejo manjkati okusni jesenski plodovi, izogibamo pa se sladkarijam in ocvrti hrani, ki nepotrebno obremenjujejo organizem.Ne pozabimo, čeprav nam ne bo tako vroče in bomo telesno morda nekoliko manj dejavni, na zadosten vnos tekočine! Še vedno velja zlato pravilo dveh litrov na dan, pa ni nujno samo vode, lahko si privoščimo tudi naravne sokove in nesladkane čaje, ki jih lahko obogatimo s propolisom ali ameriškim slamnikom.