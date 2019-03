Odnos nas lahko zastruplja

Če vztrajamo v razmerju, ki ne deluje in v katerem nekaj manjka, se ujamemo v negativno energijsko spiralo, ki škodi tudi našemu zdravju, samozavesti in drugim življenjskim področjem. Kako prepoznamo, ali je odnos priložnost za razvoj ali nas zastruplja in moramo čim prej oditi iz njega? In kako se prebijemo skozi težave, če vztrajamo v njem?



Morda čutimo, da odnos ne deluje, kar se pogosto zgodi, če smo ga začeli zaradi želje po spolnosti, udobju, iz obupa ali osamljenosti. Toda strah, žalost, jeza in druga negativna čustva, ki jih bi doživljali ob razhodu, nam preprečujejo, da bi odšli. Absurdno je sicer, da smo začeli zvezo prav zaradi tega, da bi se izognili bolečini, zdaj pa se moramo kljub temu soočiti z njo. Neizogibna posledica strahu pred čustveno bolečino je, da si lažemo – pred koncem razmerja, med njim in ob njem. Ignoriramo svoj šesti čut, telesne znake, opozorila v glavi. Izključimo jih, zanikamo vse skupaj ter nič ne spremenimo. Ostanemo zablokirani, nepovezani z višjim jazom in preigravamo vlogo lutke v nenehnem kolesju čustvene odvisnosti in starih vzorcev. Blokiramo svoja prepričanja in resnico za lažni občutek varnosti. Tako zapademo v vedenje, podobno odvisnosti, pravijo psihologi. Preprosto ne vidimo izhoda iz začaranega kroga. Morda celo razvijemo nove odvisnosti, s katerimi želimo ublažiti stisko. V negativno spiralo se zapletemo, če se ne soočimo s svojo bolečino. Tisto, česar se bojimo, nas namreč vedno preganja. Sprememba se lahko zgodi, če se začnemo poslušati. Včasih smo na to pripravljeni po letih zanikanja in trpljenja.

Večina razmerij se razvija, če sta partnerja pripravljena delati na sebi in se prebijamo skozi težave skupaj. Poskusite prepoznati, kaj želi vaša duša. Ostati in se razvijati v odnosu ali hrepeni po spremembi. Toksična razmerja so z vidika duše lahko velika priložnost za rast in učenje. V odnosu lahko razdelamo nepredelane vzorce in se jih osvobodimo. A zavedati se je treba, da nima nihče dovoljenja vnašati negativno energijo v naše energijsko polje, razen če mu dovolimo. Energija lahko ostane ujeta na celični ravni.



Naši odnosi so hkrati neposredni odraz tega, kako čutimo do sebe, svoje vrednosti. Nezdrav odnos je poln sovražnosti, nasilja, sporov, prepirov, obsojanja, kritike. A projekcije se odvijajo v obe smeri, oba vpletena delujeta iz lastne negotovosti in negativnih čustev.



Vedeti morate, da je odnos vedno odmik od osredotočanja nase in na svoje potrebe. S kruto natančnostjo nam pokaže, kje so naše šibke točke. Če smo pripravljeni pogledati širše in se zavedati, kaj se dogaja, se lahko osvobodimo svojih vzorcev.

Odpuščanje je ključno v vsakem odnosu, če vztrajamo ali se razhajamo. Toda to še ne pomeni, da vztrajno prenašamo nadlegovanje. Naučiti se moramo prepoznati, katere težavne vsebine in vzorce prinašamo v odnos mi in katere so partnerjeve. Zavedati se moramo, da si vsi zaslužimo brezpogojno ljubezen, in če nas razmerje energijsko zastruplja, je odhod edina rešitev.

V odnosu je zelo pomembno postavljanje energijskih in drugih meja. Nihče vas ne more čustveno raniti brez vašega dovoljenja, zato morate ločiti svojo energijo od okolice z zdravimi mejami. Lahko oznanite, da ta človek nima več dovoljenja, da se vede na določen način, ker nima čistih namenov. To zavezo sprejmite na duhovni ravni oziroma v meditaciji. Ločitev energije je bistvena, ker je v škodljivih odnosih naše zavedanje pogosto zamegljeno.



Starodavni japonski bojevniki so se odzvali s hvaležnostjo vedno, ko je kdo izpostavil njihovo šibkost, saj jim je dal s tem priložnost, da so jo odpravili. Prav taka priložnost je lahko nedelujoč odnos. Toda pomembno je, da ločimo svojo energijo od odnosa, saj se sicer ne moremo osvoboditi vezi, ki nas omejujejo.