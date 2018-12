Odlični recepti za krepitev odpornosti

Obstajajo napitki, ki vam bodo v času prehlada in gripe v veliko pomoč, saj znatno krepijo odpornost. Poglejte nekaj takih, s katerimi bo zima nedvomno lepša. Čaj iz ingverja Naribajte korenino svežega ingverja in iz nje skuhajte čaj. Počakajte vsaj pet minut, dodajte žlico posušenih cvetov kamilice, počakajte še pet minut in vse skupaj precedite. Ko se nekoliko ohladi, čaju dodajte med in sok limone, pomaranče ali grenivke. Limonada iz mlačne vode Limonada je zaveznica zdravja. Če boste soku limone dodali mlačno vodo in žlico medu, bo poskrbela tudi za močan imunski sistem. Vitaminska bomba V sokovniku iz 600 gramov korenja iztisnite sok, dodajte mu sok dveh grenivk in treh pomaranč ter malo vode ali ingverjevega čaja. Napitek je prepoln vitamina C, še učinkovitejši pa bo z dodatkom žlice medu. Zaveznik česen Česen je od nekdaj znan kot zaveznik močne odpornosti. Za krepitev imunskega sistema bi morali na dan zaužiti vsaj tri sveže stroke. Da bi se telo lažje ubranilo pred virusi, v času, ko so ti najaktivnejši, omejite vnos sladkorja, saj negativno vpliva na delovanje imunskega sistema. Še en način za krepitev odpornosti: čim več se gibajte na svežem zraku. Tako ne boste pospešili le krvnega pretoka, ampak boste pod milim nebom vsaj za nekaj trenutkov pozabili na stres, ki je še en velik sovražnik imunosti.