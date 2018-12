Odgovorno pitje, kaj je že to?

GULIVER/ Kava ni najbolj primerna za odpravljanje mačka. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Slabost in bruhanje

Dehidracija

Glavobol

Občutki tesnobe

Bolečine v mišicah

Motnje v spanju

Zamegljeni možgani

Nad mačka brez tablet



Fruktoza Z uživanjem fruktoze bomo spodbudili presnovo metabolizma. To pomeni, da bomo manj pijani. Z uživanjem naravnih sokov in prigrizkov spodbudimo ta proces.

Mastna hrana Uživanje mastne hrane, kot sta pica ali ocvrti krompirček, znižuje absorpcijo alkohola v črevesju. Nikoli ni pametno popivati na prazen želodec.

Ingver Z ingverjem bomo pomirili razdražen želodec in preprečili bruhanje ali slabost. Najbolje, da si pripravimo ingverjev čaj z rezino ingverja. Tudi žvečenje ingverjevih sladkarij bo pomagalo.

Znojenje S telesno vadbo ali vročo kopeljo bomo pomagali limfnemu sistemu, da se znebi strupov v telesu. Pri obisku savne moramo biti previdni, saj lahko čezmerno znojenje poveča dehidracijo ter zniža nivo sladkorja v krvi.

Spanje Spanje je najboljši način za okrevanje. Med spanjem imajo naši organi priložnost, da se obnovijo in zberejo moči. Alkohol obremenjuje jetra, spanje pa omogoča naravno celjenje tega organa.

Vsak, ki je popil kozarček preveč, dobro ve, da so lahko naslednja jutra zelo neprijetna. Le redki pa se zavedamo, kaj alkohol naredi telesu. Dr.je povedal: »Zadnje raziskave so razkrile, da povprečni Britanec zaradi mačka izgubi 252 delovnih ur na leto, kar pomeni veliko izgubo v produktivnosti.Obstaja le en učinkovit način, da preprečimo mačka, to je, da ne pijemo. Za vse tiste, ki bodo vseeno popivali, pa nekaj nasvetov. Pametno je, da prej kaj pojemo, vmes pa zaužijemo veliko vode. Prav tako je pomembno, da pijemo zmerno in odgovorno.« Poglejmo, katere so najpogostejše posledice čezmernega uživanja alkohola in kako jih lahko pozdravimo.Za večino ljudi je najbolj odbijajoč simptom pri mačku slabost in bruhanje. Treba je vedeti, da je alkohol v osnovi strup, zato povzroča draženje in vnetje želodčne ovojnice, ki je naslednji dan zaradi tega prizadeta. Prav tako spodbuja sproščanje želodčne kisline, kar povzroča prebavne motnje. Alkohol upočasni praznjenje želodca, kar še dodatno razdraži sluznico.Najboljše naravno sredstvo proti slabosti je ingver. Številne študije dokazujejo, da blokira receptorje, ki sprožajo občutek slabosti. Tako je učinkovit, da ga priporočajo nosečnicam. Po zaužitju zdravila za zniževanje želodčne kisline z ingverjevim čajem bi morali simptomi pojenjati.Alkohol je diuretik, kar pomeni, da sproža proizvodnjo urina. To doseže z zmanjševanjem hormona ADH, ki vpliva na delovanje ledvic. Če popijemo 500 mililitrov piva, izgubimo 250 mililitrov tekočine. Čez noč se tako nabere velika izguba tekočine v telesu. To vpliva na porazdelitev elektrolitov in večje delovanje ledvic – dehidracija ima zelo močan vpliv na mačka.Med popivanjem imejmo pri roki ves čas kozarec vode, da lahko nadomeščamo izgubljeno tekočino. S tem bomo tudi jetrom omogočili, da bodo bolj učinkovito razstrupljala kri. Tako bomo izdatno zmanjšali mačka.Nedvomno je glavobol med najpogostejšimi simptomi mačka, ki nam lahko močno pokvari naslednji dan. Med popivanjem se žilice razširijo, zaradi tega postanejo lica nekaterih ljudi, potem ko kaj popijejo, bolj rdeča in topla. Alkohol širi tudi žile v možganih, to v povezavi z dehidracijo in njegovo strupenostjo močno vpliva na možgane in povzroči glavobol.Protibolečinske tablete, kot sta paracetamol ali ibuprofen, bi morale pomagati pri odpravljanju nelagodja. Hkrati je treba opozoriti, da ibuprofen tanjša mukozno zaščito želodčne sluznice.Alkohol in tesnoba imata zapleten odnos. Eden od učinkov alkohola je, da zavira živčni sistem, da smo bolj sproščeni in imamo počasnejše odzive. Potem ko alkohol zapusti živčevje, se možgani ponovno prebudijo in začnejo delovati. Povečan pretok nevrotransmiterjev nam lahko daje občutke tesnobe in nervoze.Za pomirjanje živcev že stoletja uporabljamo kamilični čaj, pomaga pa tudi sprehod po svežem zraku, da si zbistrimo glavo. Če opazimo, da alkohol vpliva na naše duševno zdravje, se moramo o tem pogovoriti s svojim osebnim zdravnikom.Mišice nas lahko bolijo, če vso noč plešemo. Med popivanjem pa nas bolijo zaradi acetaldehida, ki je stranski produkt razgradnje alkohola. Ta nato tvori proste radikale, ki jih z antioksidanti odstranjujejo jetra. Popivanje močno obremeni jetra in ne zmorejo zagotoviti dovolj antioksidantov. Prosti radikali nam dajejo občutek nemoči in utrujenosti.Edino zdravilo je zmerno pitje, ki omogoča, da jetra predelajo in odstranijo strupe iz našega sistema, še preden se začnejo nabirati. To je odvisno od telesne teže, višine in spola. Zmerno bi bilo ena pijača na uro.Neredko se zgodi, da se po prepiti noči zelo zgodaj zbudimo. Čeprav je alkohol sedativ, ima močan vpliv na kakovost spanja. Možganom lahko prepreči, da stopijo v globoko fazo spanca, znano kot REM. To je tista faza, v kateri se možgani obnovijo in pripravijo na nov dan. Alkohol lahko povzroči, da je naš spanec površinski in da se prebujamo, tudi po večkrat na noč. Četudi zlahka zaspimo, to ne pomeni, da bomo kakovostno spali.Edina prava opcija je, da poskusimo nazaj zaspati. Sprostimo se in gledamo televizijo.Kadar imamo mačka, so naše kognitivne sposobnosti močno prizadete. To se kaže v kratkem reakcijskem času, slabi zbranosti in zmanjšani zmožnosti odzivanja. Temu pravijo, da so naši možgani zamegljeni. To je posledica večjega števila dejavnikov, kot sta dehidracija in neprespanost.Ob normalnem dnevu bi v primeru zaspanosti in utrujenosti posegli po skodelici kave. No, v primeru mačka bi bilo bolje, da se kavi izognemo. Kava je stimulant, ki bo še dodatno povečal bitje srca, prav tako bo povečala morebitno tresavico.Povrhu je diuretik in s tem še dodatno spodbudi izločanje ter dehidracijo. Namesto tega raje popijmo kozarec mrzlega soka, ki ima veliko naravnih sladkorjev in vitaminov in bo pomagal možganom, da ponovno vzpostavijo normalno stanje.