Nevarni skoki in padci

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pred skokom v vodo vedno preverite, ali je dovolj globoka, in raje skočite na noge kot na glavo. FOTOgrafije: Guliver/Getty Images

Zavedajmo se nevarnosti

Od zdravnika do psihologa

Poškodbe hrbtenjače so pogoste, rehabilitacija pa kompleksen proces, ki zahteva obravnavo širokega tima strokovnjakov (zdravniki, fizioterapevti, delovni terapevti, medicinske sestre, psihologi, socialni delavci). Posledice (pogosta je paraliza) ne vplivajo samo na fizično življenje poškodovanca, ampak tudi na psihično, družbeno, spolno in poklicno. Hkrati so tako zanj kot za njegove bližnje dodatno ekonomsko breme.

International Spinal Cord Society, največje mednarodno združenje strokovnjakov s področja bolezni in poškodb hrbtenjače, je za mednarodni dan ozaveščanja o poškodbah hrbtenjače izbralo 5. september. Letos je potekal pod geslom Ustavimo poškodbe hrbtenjače. Mednarodni pobudi se pridružujejo tudi strokovnjaki Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča (URI – Soča), ki imajo pri nas daleč največ izkušenj z rehabilitacijo teh bolnikov – vsako leto pride približno 40 novih pacientov s poškodbami hrbtenjače –, in Zveza paraplegikov Slovenije (ZPS), na novinarski konferenci prejšnji teden so predstavili delo fizioterapevtov in delovnih terapevtov na oddelku za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače. Poleg predstojnika oddelka prim. mag., dr. med., in predsednika ZPSje o problematiki spregovorila tudi aktivna članica ZPS, ki ima izkušnjo s poškodbo hrbtenjače. Javnosti sporočajo, da je poškodbe hrbtenjače mogoče preprečiti, saj bi se večini lahko izognili, če bi bili previdnejši oziroma bi upoštevali vse varnostne ukrepe tako v zasebnem življenju kot med opravljanjem poklica.Poškodba hrbtenjače lahko doleti vsakogar, čeprav pogosto mislimo, da so ji v glavnem izpostavljeni tisti, ki nepremišljeno skačejo v morje. Najpogosteje se zgodijo zaradi prometnih nesreč (vedno uporabljajte varnostni pas in varnostni sedež za otroke, med vožnjo ne uporabljajte mobilnih naprav, ne vozite pod vplivom alkohola in mamil, upoštevajte prometne predpise, motoristi naj vedno nosijo čelado), zaradi skokov v vodo (z glavo naprej, ne da bi prej preverili, ali je voda, tudi v jezeru in reki, dovolj globoka) in padcev (doma, npr. nezaščiteni balkoni, drseče ploščice, nerodne stopnice; delovne nezgode – nujna je ustrezna zaščita pri delu na višini), pogosta je tudi med športniki in rekreativci (npr. potapljanje, deskanje na snegu). Vzrok je tudi padec z drevesa (nekatere vrste so še posebno nevarne, npr. češnja). Letošnje poletje so posebno problematične poškodbe po skokih v vodo: na URI – Soča pričakujejo štiri takšne paciente, kar v povprečju pomeni že deset odstotkov vseh poškodb hrbtenjače na leto. Večino teh nesreč bi bilo mogoče preprečiti, če bi se zavedali, kakšne nevarnosti prežijo na nas, in ravnali preventivno. Ne dopustite, da bi slabo odločitev, trenutek nepazljivosti, malomarnosti, brezbrižnosti, neodgovornosti obžalovali vse življenje.