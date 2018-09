Neobičajni pomočniki hujšanja  

Pred obrokom popijte kozarec vode. Jejte z manjšega krožnika. Previdno z ogljikovimi hidrati. To so le nekateri nasveti, ki jih vsi, ki želijo shujšati, dobro poznajo ter tudi upoštevajo. Poglejte pa nekaj takih, ki so prav tako učinkoviti, a zanje morda še niste slišali. Juha kot predjed Krožnik predjedi pred glavnim obrokom se na prvi pogled ne zdi ravno učinkovit nasvet, a dokazano je, da je z juho mogoče zmanjšati količino skupno zaužitih kalorij. V eni od na to temo izvedenih raziskav, navaja časopis Appetite, so sodelujoči, ki so si pred glavnim obrokom privoščili energijsko skopo juho (od 100 do 150 kalorij), skupno zaužili 20 odstotkov manj kalorij od onih, ki so omenjeno predjed izpustili. S spominom nad lakoto Če vas med obroki zgrabi lakota, se spomnite, kaj ste nazadnje pojedli, in poskušajte to vizualizirati. Spomin na hrano bo lakoto pregnal in lažje se boste uprli čokoladnim keksom, s katerimi bi jo sicer poskušali premagati. Izkoristite barve Raziskava univerze Cornwell je odkrila naslednje: večji kot je kontrast med barvami na krožniku, manjši je tek. Sodelujoči, ki so testenine s paradižnikovo omako jedli z belega krožnika, so skupaj pojedli 22 odstotkov manj hrane kot tisti, ki so jih z rdečega. Povohajte jed Ne jemo le z usti, temveč tudi z očmi in nosom. Navadno izvedena raziskava je dokazala, da jedi z intenzivnim vonjem pojemo manj. Vanjo vključeni posamezniki, ki so na mizo dobili aromatični desert, so ga zaužili deset odstotkov manj od onih, katerih slaščica ni oddajala posebne arome. Pospravite na koncu V eni od študij, ko so proučevali dejavnike, ki vplivajo na tek, so sodelujoči jedli piščančja krilca. Več so jih pojedli tisti, ki so kosti sproti metali v smeti, kot oni, ki so jih zbirali na krožniku. Možgani so s pogledom na ostanke prejeli informacijo, da so pravkar dobili hrano in je telo zato sito.