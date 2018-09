Sestavine

dve pomaranči

ena grenivka

četrtina limone z olupkom

peščica goji jagod

malo naribanega ingverja

120 mililitrov vode

Priprava

Prihaja jesen in z njim hladnejši dnevi, v katerih na nas prežijo taki in drugačni virusi. Pravočasno zato okrepite svojo odpornost. Z naslednjim napitkom boste sezonskim tegobam zlahka kos.Pomarančo in grenivko olupite, limono dobro operite. Vse sestavine zmešajte v sekljalniku. Tako pripravljen zmešek deset dni pijte zjutraj in zvečer.Z njim boste okrepili odpornost ter telesu zagotovili moč in energijo za mrzle jesenske dni.