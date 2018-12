Najboljši sirup za boleče grlo  

Sestavine:

štiri velike žlice tekočega medu,

ena žlička kurkume v prahu,

ena žlička drobno naribanega svežega ingverja,

žlička sesekljanega česna,

pol žličke cimeta v prahu,

pol žličke mlete pekoče paprike,

štiri žlice soka limone,

sok ene pomaranče.

Priprava

Težave pri požiranju hrane in pijače, boleče, razdraženo grlo in pekoč občutek v njem so najpogostejši simptomi vnetja, ki je posledica virusne ali bakterijske okužbe. Na srečo si je tudi v tem primeru mogoče pomagati z domačo lekarno. Obstaja namreč učinkovit sirup, ki bo pospešil zdravljenje in poskrbel, da bo bolečina izginila hitreje.Medu dodajte preostale sestavine, dobro zmešajte in počakajte približno eno uro. Skozi gazo precedite mešanico in jo hranite v steklenem kozarčku. Žličko sirupa zaužijte do trikrat na dan.