Najboljši način za premagovanje nespečnosti

Le težko bi našli bolj nadležno stvar, kot je dejstvo, da po tem, ko zvečer utrujeni ležete v posteljo, nikakor ne morete zaspati. Bolj ko se trudite, bolj se spanec odmika, vi pa ste vse bolj živčni in napeti. Če ste preizkusili že vse trike, ki naj bi pri tem pomagali, a uspeha ni in ni, upoštevajte nasvet Marthe Cortes, strokovnjakinje za motnje spanja in dihalne težave: »Nikar samo ne ležite, temveč prižgite blago luč, v roke vzemite papir in svinčnik ter pišite.« Zakaj pomaga? Pisanje je kreativna dejavnost. Ne glede na to, ali zapisujete svoje misli, doživljaje ali ustvarjate seznam vsega, kar vas čaka naslednji dan, se možgani ob nizanju besed na papir lažje pomirijo in pozornost preusmerijo od tistega, kar vam ne pusti spati, zato postanejo utrujeni in boste potonili v sen takoj, ko boste odložili pisalo. Vendar pozor Kot je povedala Cortesova (in kot čivkajo že ptički na veji), je trik uspešen le, kadar pišete na list papirja in ne na telefon ali računalnik. V tem primeru namreč ne bo učinka, kajti svetloba z zaslona možganom sporoča, da je čas za budnost in ne za spanje.



Pa lahko noč ...