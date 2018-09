Mozolji – kako jih odpraviti enkrat za vselej?

Kako nastanejo mozolji?

Mozolji se delijo na več skupin



Poznamo: Beli ogrc , ki nastane takrat, ko bakterije in loj ostanejo pod površino kože. Take mozolje lahko opazimo kot drobne bele pikice, lahko pa so očem tudi nevidni.

, ki nastane takrat, ko bakterije in loj ostanejo pod površino kože. Take mozolje lahko opazimo kot drobne bele pikice, lahko pa so očem tudi nevidni. Črni ogrc nastane takrat, ko se pora odpre. Pri tem loj, pomešan z nečistočami, na zraku oksidira.

nastane takrat, ko se pora odpre. Pri tem loj, pomešan z nečistočami, na zraku oksidira. Papule so mozolji, ki nastanejo ob preboju stene lasnega mešička. Pri tem bele krvne celice prodrejo v kožo, pora pa se vname.

so mozolji, ki nastanejo ob preboju stene lasnega mešička. Pri tem bele krvne celice prodrejo v kožo, pora pa se vname. Pustule se razvijejo nekaj dni kasneje, in sicer ko se bele krvne celice pomaknejo proti površini kože. Opazimo lahko belkasto izboklino, torej tipičen mozolj.

se razvijejo nekaj dni kasneje, in sicer ko se bele krvne celice pomaknejo proti površini kože. Opazimo lahko belkasto izboklino, torej tipičen mozolj. Ciste in noduli pa so mozolji, ki so najhujše oblike. V teh primerih začnejo bakterije prodirati v sosednja tkiva in tako okužijo večji del podkožja.



Mozolji nastanejo zaradi številnih dejavnikov

Mozolji nastanejo zato, ker se lasni mešiček oziroma pora zamaši z lojem, odmrlimi kožnimi celicami in bakterijami.Žleze lojnice, ki so pod kožo ob lasnem mešičku, izločajo maščobo, ki se imenuje sebum. Sebum – če ga ni preveč – ščiti kožo pred izsušitvijo. Lahko pa se zgodi, da žleze lojnice proizvajajo preveč loja, ta pa se spoprime z odmrlimi kožnimi celicami in umazanijo na koži.Seveda ne manjkajo niti bakterije, ki imajo naravnost idealne razmere za razmnoževanje. Tako lahko pride do hudih vnetij podkožja in okoliških tkiv.Vzroki za nastanek te kožne nadloge žal še niso natančno raziskani. Zagotovo pa lahko napišemo, da mozolji nastanejo zaradi hormonskega neravnovesja. Zato so še posebej pogost in neprijeten pojav med adolescenco ter vplivajo na najstnikovo samopodobo in samozavest. ustrezno nego kože pa jih lahko učinkovito uničimo in preprečimo nastanek novih. V nadaljevanju vam pokažemo, kako!Pri tem naj še enkrat poudarimo že omenjene hormonske spremembe, potem pa so tu še stresno življenje, dednost, draženje kože, neustrezna prehrana, cigarete, alkohol in podobno. Predvsem vam odsvetujemo stiskanje, saj lahko to vnetje samo še poslabša, nastanejo lahko celo brazgotine.Priporočamo vam, da uporabljate kozmetične izdelke brez maščob. Veliko pozornosti namenite negi kože z ustreznimi in kakovostnimi sredstvi ter poskrbite, da bo čista. Tako bodo mozolji le še preteklost.S pomočjo najboljših naravnih sestavin in znanosti se bodo vaši mozolji poslovili enkrat za vselej, če se jih boste lotili z naslednjimi izdelki, ki jih svetujejo tudi znane Slovenke:Ta izjemno učinkoviti komplet proti mozoljem sestavljajo zgolj trije izdelki profesionalne kozmetične znamke PostQuam, za uporabnike, ki ne uporabljajo ličil, pa sta dovolj že dva izdelka iz kompleta (Anti-Acne gel in Čistilni gel). Vas zanima, zakaj so ravno ti izdelki postali svetovni hit in najboljša rešitev za mozolje?Izvrsten čistilni gel vsebuje glicerin, ki je splošno znan kot izjemno učinkovita sestavina za odstranjevanje mozoljev. Kako tudi ne, saj zaradi večje sposobnosti vezave vode pomaga ohranjati vlago v koži. Tako se koža ne masti in ne veže nase različnih nečistoč. Uporablja se neposredno pred nanosom gela Anti-Acne, in sicer zjutraj in/ali zvečer.Vodica je namenjena učinkovitemu čiščenju obraza in predela okrog oči. Z njo boste poskrbeli tudi za odvečna ličila na obrazu. Ne vsebuje mila, zato ne draži kože in poskrbi za njeno ravnovesje. Uporabite jo predvsem zvečer, ko boste želeli svoj obraz temeljito očistiti.Najboljše smo prihranili za konec. Gel PostQuam Anti-Acne oz. Acne Control Cream je vrhunski liposomni gel in lahko ste prepričani, da bo hitro in učinkovito opravil z mozolji in vsemi estetskimi težavami kože, ki vas pestijo. Učinkovito poskrbi za ustrezno ravnovesje kože, uravna izločanje loja in popolnoma odpravi mozolje. Uporabite ga enkrat ali dvakrat dnevno, obvezno pa ga nanašajte na čisto in suho kožo!Seveda si lahko priskrbite samo gel Anti-Acne, a vam priporočamo, da uporabljate tudi čistilni gel in micelarno vodico. Zakaj? Kožo je treba pred nanosom gela Anti-Acne res temeljito očistiti, zato se oba izdelka PostQuam za čiščenje obraza (čistilni gel in micelarna vodica) odlično dopolnjujeta z njim. Prepričani ste lahko, da boste najboljše rezultate dobili le s souporabo vseh treh izdelkov!Uporabo kompleta PostQuam svetuje tudi Kaja Karba, najbolj znana slovenska youtuberka, katere nasvetom o make upu sledi več kot 17.500 naročnikov. Kako jih uporablja sama in zakaj jih priporoča, si lahko ogledate v naslednjem videu: