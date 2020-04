Moški zbolevajo trikrat pogosteje

Pogosteje doletijo moške, največkrat pa se pojavijo med 20. in 40. letom. Velikokrat s seboj prinesejo hude bolečine, in te gre vselej jemati skrajno resno. Ledvični kamni namreč zahtevajo temeljito obravnavo.»Ko govorimo o ledvičnih kamnih, mislimo na trde tvorbe iz anorganskih snovi ali organskih spojin v sečilih,« pojasnjuje prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., spec. urologije iz Medicinskega centra Barsos. »Kamni običajno dosežejo velikost graha, ne tako redko pa so tudi precej večji. Nastanejo takrat, ko je urin prenasičen z nekaterimi elektroliti in snovmi, izločenimi s sečem (kalcij, sečna kislina, fosfati, oksalna ...