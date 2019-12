Moč dihalnih tehnik

Umetnost diha

Pranajama so dihalne tehnike, pri katerih dihanje zavestno nadzorujemo. Sliši se nenavadno, saj je dihanje sicer nekaj naravnega in samodejnega, a pri jogi ima poseben pomen. »S pranajamo povečamo življenjsko moč, umske zmogljivosti in zavedanje. Znano je, da s spremenjenim dihanjem vplivamo na razpoloženje. Zavestno dihanje očisti dihalne poti in celicam prinaša več kisika, počutje se izboljša.«

Napolnimo pljuča

Zmagoviti dih je spremljevalec vseh jogijskih položajev, a za začetnike je primeren položaj lotos, pravi Ana Kersnik Žvab. FOTO: osebni arhiv

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Z jogijskimi dihalnimi tehnikami dosežemo občutek miru in okrepimo imunski sistem. FOTO: Guliver/Getty Images

»Predstavljajmo si, da nas vdih napolni s svežo energijo, izdih pa iz telesa odstrani vso nakopičeno napetost.

Dihalne vaje lahko zelo pripomorejo k okrepitvi imunskega sistema, je prepričana jogistka, avtorica več knjig o jogi. Ker so preproste in nam vzamejo le nekaj minut, jih lahko izvajamo kjer koli. »Pripomorejo k zniževanju krvnega tlaka, k boljši prekrvitvi in občutku miru, krepijo imunski sistem. Strokovnjaki menijo, da je redno izvajanje globokega dihanja tudi odlična sprostitvena tehnika.« Seveda moramo dihalne tehnike izvajati pravilno, iz trebuha. Tega se lahko naučimo na jogi, saj so prav dihalne tehnike ali pranajama njen nepogrešljivi del.Pri globokem dihanju je pomembna koncentracija, osredotočenost na izbrano točko; najbolje, da zapremo oči in to točko poiščemo znotraj sebe, pravi poznavalka. »Umirimo misli in se posvetimo samo svojemu vdihu in izdihu. V popolni zbranosti zavestno sledimo toku zraka. Pri tem si predstavljamo, da nas vdih napolni s svežo energijo, izdih pa iz telesa odstrani vso nakopičeno napetost. Prepustimo se poživljajočemu ritmu dihanja, ki povezuje telo in duha.«Zmagoviti dih (udžaji pranajama) je dihalna tehnika za izboljšanje imunskega sistema in je sestavni del vadbe joge, pojasnjuje. Jogisti na ta način dihajo pri vseh asanah – telesnih položajih. Zvok pri njem je podoben valovanju morja in nastane zaradistiska glasilk v grlu. Dihamo le skozi nos. Če ste začetnik in se niti s tehnikami dihanja niti z jogo še niste srečali, Ana Kersnik Žvab svetuje, da se sproščeno namestite v osnovi jogijski položaj – usedete se po turško (položaj lotos). Za večje udobje si zadnjico lahko podložimo z blazino. Zapremo oči. Predstavljamo si, da smo v prostoru sami, potrudimo se občutiti mir in tišino, čeprav je okoli nas morda pestro in glasno. Ta občutek ponotranjimo in nadaljujemo vajo. Osredotočimo se na grlo, prsni koš in trebuh. Izdihnemo in stisnemo presredek, stisnemo trebušne mišice, tako da se popek čim bolj približa hrbtenici. Z globokim vdihom napolnimo pljuča, trebuh naj miruje oziroma ostane v prejšnjem položaju. Med izdihom dodatno stisnemo presredek in trebušne mišice, stisnemo pa tudi glasilke. Ob izdihu nastane značilen šum oziroma zvok, izvedbo dihalne tehnike udžaji pranajama opiše sogovornica. »Z rednim ponavljanjem bo tehnika dihanja postala avtomatična, prešla vam bo v kri. Sčasoma se bo spremenil vaš pogled na jogo, sproščanje in predvsem na dihalne tehnike. Jogijski dih se razlikuje od običajnega dihanja, a vaja dela mojstra. Priporočljivo je, da si čim večkrat vzamete nekaj minut za zmagoviti dih, prav tako se tako lahko pripravite na vadbo joge.«