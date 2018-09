Mlada kri prežene bolezni

Po vbrizganju plazme se je za 10 odstotkov znižal holesterol, izboljšanje so opazili pri alzheimerjevi bolezni.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO S pomočjo mlade krvi bi lahko živeli brez bolezni, ki pridejo s starostjo. FOTO: Guliver/Getty Images

Drakula je dobro vedel, zakaj je pil kri mladih deklet. Genetiki z londonskega University Collegea trdijo (analizo podatkov so objavili v publikaciji Nature), da bi lahko transfuzija mlade krvi naredila konec boleznim v starosti. Raziskave kažejo, da bi s pomočjo mlade krvi lahko ljudje živeli brez bolezni, kot so rak, demenca, bolezni srca, vse do smrti, pravi genetičarka dame. Njeno delo sestavljajo študije in klinični testi, tudi na ljudeh, ki jih podpiraiz podjetja Ambrosia iz San Francisca: odraslim injecirajo mlado kri, poseg bi stal 8000 dolarjev, če bi bil dostopen javnosti.Študije profesorice Partridgeeve kažejo, da se pri starejših miših, ki so jim vbrizgali kri mlajših, niso razvile s starostjo povezane bolezni in so obdržale oster um, pri mlajših, ki so jim vbrizgali kri starejših miših, pa so opazili ravno nasproten učinek. To je dokaz, pravi profesorica, da je treba kri bolje proučiti (na živalih), da bi identificirali molekule, ki ohranjajo fizično zdravje: »To je prioriteta raziskovanja.« Raziskave na miših so nujne, da bi se ugotovili dolgoročne posledice in morebitni stranski učinki.Partridgeeva s kolegi ni edina, ki raziskuje to področje. V testih, ki jih je opravilo podjetje Ambrosia, je sodelovalo 70 ljudi; stari so bili najmanj 35 let in so iz svojega žepa plačali 8000 dolarjev, da so bili del eksperimenta. Dali so jim plazmo, glavno sestavino krvi, ki so jo darovali prostovoljci, stari od 16 do 25 let. Raziskovalci so opazili izboljšanje biomarkerjev različnih bolezni. Za 10 odstotkov se je znižal holesterol, denimo, pri enem od sodelujočih, starem 55 let, z začetnimi znaki alzheimerjeve bolezni so že po eni transfuziji opazili izboljšanje, prav tako pri malo starejši ženski z alzheimerjevo boleznijo. Podjetje, ki si predstavlja svet, v katerem starejši ljudje dobijo dve injekciji na leto, dopušča možnost, da so si nekatere blagodejne učinke sodelujoči domišljali, saj so si na vse pretege želeli rezultat, denarni vložek je namreč precejšen.Znanstveniki že dolgo proučujejo vpliv mlade krvi na starejše. Znanstveniki s kalifornijske univerze Berkeley so ugotovili, da t. i. vampirska terapija koristi mišicam, jetrom in možganom. Ekipa z univerze Stanford je odkrila protein v plazmi, ki ustavi s starostjo povezani kognitivni upad.