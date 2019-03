Magnezij blaži predmenstrualni sindrom

Predmenstrualni sindrom je za mnoge ženske neprijetna nadloga, kot dokazujejo nekatere študije, pa ga je mogoče premagati ali vsaj omiliti tudi s pravo prehrano, je za The Daily Mail povedal prehranski strokovnjak Rick Hay. Na prvem mestu magnezij Zlasti je pri tem ključen magnezij, kajti predmenstrualni sindrom je dokazano občutnejši pri ženskah, ki ga imajo manj v organizmu. Magnezij blaži učinke stresa, sprošča napetost v mišicah ter omili tesnobnost in glavobol. Ženske, ki ga dnevno zaužijejo 400 miligramov, občutijo znatno blažji predmenstrualni sindrom, so pokazale raziskave. Hkrati je magnezij nepogrešljiv pri več kot 300 encimskih reakcij v organizmu, pripomore k boljšemu spancu, blaži simptom nemirnih nog, kronične bolečine, utrujenost, spremembe razpoloženja in migrene. Po podatkih organizacije British Nutrition Foundation ga eni od petih žensk v starosti od 19 do 34 let in večini najstnic primanjkuje. Previdno z dodatki Če razmišljate, da bi ga ob omenjenih težavah jemali v obliki prehranskih dopolnil, se o tem posvetujte z zdravnikom, lahko pa za primerno količino magnezija poskrbite tudi s pravim izborom jedi. Veliko ga je v zeleni listnati zelenjavi, mandljih, semenih, oreščkih, rjavem rižu, fižolu, avokadu in temni čokoladi.