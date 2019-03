Maska, ki briše sledove časa

Kaj potrebujete?

sok limone

žličko mandljevega olja

od dve do tri žličke medu

bombažno blazinico ali košček vate

Priprava



Uporaba

V času, ko je mladosten videz vse bolj opevan in cenjen, se mnogi zatekajo k različnim načinom pomlajevanja. Med temi obstajajo povsem naravni in neagresivni, s katerimi je mogoče nekoliko upočasniti in ublažiti posledice časa. Eden od njih je maska iz sestavin, ki jih imate v domači kuhinji.V sok limone vmešajte med in olje. Če imate občutljivo kožo, sok limone razredčite z vodo.Z blazinico masko nanesite na očiščen obraz. Počakajte nekaj minut, da se na njem posuši, in jo nato splaknite z vodo.Koža bo sveža in napeta koža zaradi delovanja vitamina E, C ter v medu prisotnih hranljivih snovi.Masko enkrat na teden uporabite zvečer, saj je pod vplivom soka limone koža dovzetnejša za učinke sončnih žarkov.