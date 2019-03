Marihuana povečuje tveganje za depresijo pri najstnikih

Za približno sedem odstotkov bi se lahko zmanjšala pojavnost depresije pri najstnikih in adolescentih, in to zgolj s prenehanjem kajenja marihuane, je pokazala analiza podatkov o mentalnih boleznih, ki so jo med mladostniki izvedli ameriški, britanski in kanadski strokovnjaki. Ogroženo mentalno zdravje Ti so med drugim dokazali, da je pri najstnikih, ki uživajo marihuano, večje tveganje za depresijo, prav tako so pri njih pogostejše samomorilske misli, na kar bi morali biti zdravstveni delavci in starši nedvomno pozorni, opozarjajo strokovnjaki.



»Čeprav vplivi marihuane na posameznike variirajo in ni mogoče z gotovostjo napovedati, kakšne bodo posledice uživanja, je razširjena uporaba te droge med mladostniki pomembno vprašanje javnega zdravja,« je ocenil Andrea Cipriani, profesor psihiatrije na univerzi Oxford, in eden od sodelujočih v raziskavi. Najbolj razširjena droga Marihuana je najpogosteje uporabljena rekreativna droga med mladostniki po vsem svetu. V Kanadi jo je lani uživalo več kot 20 odstotkov najstnikov, starih od 15 do 19 let. V Veliki Britaniji so štirje odstotki otrok, starih od 11 do 15 let, povedali, da so jo uživali v zadnjih mesecih. Resna težava Znanstveniki so pojasnili, da bi lahko z neuporabo kanabisa v Združenih državah preprečili približno 400.000 primerov depresije pri mladih, starih od 18 do 34 let, v Kanadi bi se to število tako zmanjšalo za 25.000 ter v Veliki Britaniji za 60.000.



»Gre za veliko zdravstveno težavo in najstniki ter adolescenti bi se morali soočiti s tveganjem, ki ga uporaba marihuane prinaša za njihovo mentalno zdravje,« je še povedal Cipriani.



Študija je bila objavljena v publikaciji in je vključevala je 23.317 posameznikov iz 11 mednarodnih raziskav.