Magnezij za boljši spanec

Nespečnost je pogost pojav, ki zmanjšuje kakovost življenja. Pomanjkanje spanja namreč negativno vpliva na zdravje, koncentracijo, spomin in storilnost. V premagovanju te je po mnenju strokovnjakinje za motnje spanja, Shee Morrison, dobrodošel napitek, po katerem je dober spanec kot na dlani. Zlato mleko za lahko noč Morrisonova svetuje, da pred spanjem skodelici toplega mleka dodate pol žličke kurkume. Mešanica, ki jo sama imenuje zlato mleko, pomaga k pomiritvi misli, sproščanju mišic in s tem h kakovostnejšemu nočnemu počitku. Zaveznik magnezij Vsebuje namreč veliko magnezija, minerala, ki je ključen za zdrave kosti, pravilno delovanje živčevja in mišic ter pozitivno vpliva na spanje. Dokazano je, da je pomanjkanje magnezija eden do vzrokov za nespečnost. Še druge tehnike Poleg omenjenega napitka strokovnjakinja niza še druge korake do boljšega spanca. Eden od njih je spanje brez pižame. Takole pojasnjuje Morrisonova: »Kadar spite brez pižame, telo ponoči lažje dosega optimalno temperaturo. Kadar se telo težko ohlaja, je namreč spanje moteno.«



Pomaga tudi akupresura, ki jo pred spanjem lahko izvajate sami: strokovnjaki za ta način zdravljenja priporočajo blag pritisk s kazalcem na točko med zgornjo ustnico in nosom, pritisk naj traja nekaj sekund, med tem globoko dihajte. Tako bo telo lažje prišlo v zen fazo, v kateri boste hitreje zaspali.