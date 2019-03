Lupinasti plodovi za sladkorne bolnike

Lupinasti plodovi vsebujejo veliko zdravih maščob in drugih hranljivih snovi ter z rednim uživanjem nižajo tveganje za pojav nekaterih obolenj. Med drugim lahko zmerna konzumacija teh plodov niža tveganje za bolezni srca in ožilja, ta učinek pa je najizrazitejši pri obolelih za diabetesom tipa dve, trdijo strokovnjaki z univerze Toronto. Primerna količina za zdravo srce Kot njihovo raziskavo povzema publikacija Circulation Research, je pri posameznikih s sladkorno boleznijo tipa dve, ki vsaj petkrat na teden zaužijejo 28 gramov lupinastih plodov, za 11 odstotkov nižje tveganje za razvoj srčno žilnih bolezni v primerjavi s tistimi, ki jih ne umeščajo na svoj jedilnik.

Prav tako je bilo pod njihovim vplivom zabeleženih 25 odstotkov manj smrti zaradi srčnih bolezni in 27 odstotkov smrtnih primerov nasploh. Eni boljši do drugih Ob tem se je izkazalo še, da so orehi, mandlji, brazilski in indijski oreščki, pistacije ter lešniki koristni v zaščiti pred srčno žilnimi boleznimi na sploh in v tem pogledu boljši od kikirikijev, ki se ponašajo z manjšo varovalno močjo.