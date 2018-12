Lahko vitaminski prehrani pomagajo ubežati gripi?

Na tržišču je nešteto dodatkov prehrani. Vitamini, minerali ter druge hranljive snovi so dostopni v tabletah, kapsulah, napitkih, praških in zlasti v delu leta, ko je odpornost velikokrat na preizkušnji, se mnogim poraja misel, da je z njimi mogoče pomagati imunskemu sistemu pri zaščiti telesa pred virusi in bakterijami. Pa v resnici pomagajo? Prehranski strokovnjaki iz Nemškega nutricionističnega društva DGE menijo, da ne.

Kot je povedala tiskovna predstavnica omenjenega društva Antje Gahl, s tem, ko jih boste vključili v svojo prehrano, ne boste nič bolj zaščiteni pred sezonskimi obolenji. »Z uravnoteženo in pestro prehrano telo vse snovi, ki jih potrebuje za zdravje in dobro delovanje, dobi iz živil na krožniku. V tem primeru so dodatki prehrani povsem nepotreben izdatek,« je pojasnila Gahlova.

Kaj pa, kadar prehrana ni uravnotežena? Lahko pomagajo tedaj? Okrnjena moč »Tudi v temu primeru je odgovor ne, saj vitaminski nadomestki niso zamenjava za pestro prehrano,« je povedal Harald Seitz z nemškega zveznega urada za kmetijstvo in prehrano ter dodal: »Če denimo pojeste papriko, boste v telo vnesli obliko vitamina C, ki ga organizem zlahka izkoristi, ob tem pa še folno kislino, vitamine B kompleksa, mangan, železo in vlaknine, vitaminski dodatki pa nimajo tolikšne moči, kot zatrjujejo proizvajalci in na odpornost nimajo prav velikega vpliva, zato se je nesmiselno zatekati k njim.« Ne na lastno pest Izjeme so določene skupine populacije, denimo starostniki, nosečnice in vegani. Potreba po določenih hranljivih snoveh je pri njih višja oziroma zaradi narave prehrane ne dobijo dovolj vseh vitaminov in mineralov, zato so dodatki prehrani pri njih dobrodošli. Vendar jih tudi ti ne smejo jemati na lastno pest, temveč vedno po predhodnem posvetu z zdravnikom.