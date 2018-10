Kraljica jeseni

Buče so nasitne in hkrati siromašne s kalorijami.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Buče so okusne in zdrave. FOTO: Guliver/Getty Images

Nekoč so bile buče pomembna hrana Indijancev, z njimi so zdržali dolgo in hladno zimo. Predstavili so jo priseljencem in ti so jo vzeli za svojo, še več, postala je nujna sestavina praznične mize ob zahvalnem dnevu.V Evropo jo je prinesel, najprej je bila hrana za živino, danes pa je del številnih vrhunskih jedi, saj je okusna, lahko prebavljiva pa še z minerali in vitamini bogata povrhu.Že barva govori, da je bogata z betakarotenom, močnim antioksidantom, ki varuje organizem pred vplivom prostih radikalov, krepi odpornost. Poleg tega buče vsebujejo vitamine C, E, K, B1, B2, B3, B6, folno kislino in minerale kalij, fosfor, kalcij, železo. Ljudska medicina že dolgo pozna njene zdravilne vsebnosti. Buča je idealno živilo za vse, ki imajo težave z želodcem in črevesjem, pomaga tudi pri zaprtju. Nasitna je in hkrati siromašna s kalorijami, zaradi česar je priljubljena med tistimi, ki hujšajo. Je diuretik, zato jo priporočajo ljudem z artritisom in putiko. Ker je bogata s karotenoidi, varuje zdravje oči, niža tudi slab holesterol v krvi. Blaži nervozo, izboljšuje sen. Jemo kuhano ali pečeno, iz nje pripravljamo pire, juhe in tudi kolače, saj se izvrstno obnese v sladicah, ker je sladkasta. Z njo se ujemajo peteršilj, materina dušica, žajbelj, muškatni oreh, ingver in cimet.Ne le buča, tudi semena so izvrstna, bogata so s kakovostnimi beljakovinami in maščobami. Zaradi prehranskih vlaknin jih priporočajo vsem ljudem ne glede na spol in starost, a po pameti, saj so zelo kalorična. Delujejo pomirjajoče, protistresno, nižajo holesterol, izboljšujejo spomin, dokazano pomagajo pri povečani prostati in lajšajo mokrenje. Iz semen pridobivajo bučno olje, ki velja za eno najbolj hranljivih vrst olja. Je odličen vir esencialnih maščobnih kislin, antioksidantov, vitaminov. Ljudska medicina tako semena kot olje priporoča pri odpravljanju glist in drugih črevesnih zajedavcev. Olje deluje diuretično, izboljšuje kakovost semenčic, krepi odpornost, uravnoteža hormone, blaži bolečine v sklepih in sindrom razdražljivega črevesja.