Koristi pri revmi in kašlju

V ljudski medicini se uporablja proti menstruacijskim težavam, pomanjkanju teka, napetosti, lažjim krčem.

Angelika je impozantna rastlina, do tri metre visoko lahko zraste, pa še zdravilna je povrhu. V Evropi se je razširila v času prve velike kuge (1348.): po legendi naj bi ime Angelica archangelica dobila v čast nadangelu, ki naj bi nekemu menihu razkril, da ta rastlina zdravi kugo.Uporabljamo predvsem koreniko, ki vsebuje eterično olje, grenčine, kumarinske sestavine in flavonoid arhangelenon. Olje iz angelikine korenike deluje protibakterijsko in tudi protiglivično. Nove raziskave kažejo, da angelika vsebuje snovi, ki preprečujejo strjevanje krvi, kar pomeni, da bi lahko pomagala pri zdravljenju tromboze.Pred uporabo tega zdravilnega zelišča se posvetujte z zdravnikom. Njena korenika se uporablja za zdravljenje blažjih prebavnih težav in vetrov, ljudska medicina jo priporoča pri bolečinah v trebuhu in črevesnih krčih. Angelika, ki ji pravimo tudi zdravilni gozdni koren, je tudi koristno sredstvo proti kašlju, saj spodbuja izkašljevanje, pa tudi proti prehladu.V ljudski medicini se jo uporablja za zdravljenje zastrupitve z alkoholom in nikotinom pa tudi pri blaženju protina in revmatskih težav. V primeru slednjih in pri težavah z živci si pripravimo kopel: 200 g sesekljane angelike (uporabimo liste in stebelca) prelijemo s petimi litri hladne vode in pustimo prek noči.Zjutraj kuhamo 15–30 minut in vlijemo v pripravljeno kad, temperatura vode naj bo od 33 do 38 ºC. Zlezemo v vodo in se namakamo deset minut. Ljudsko zdravilstvo jo priporoča tudi za odvajanje seča in ob zastali menstruaciji ter proti nespečnosti živčnega izvora.Pripravimo si lahko tudi čaj proti prebavnim težavam, prehladu in kašlju: žlico korena angelike prelijemo s 3/4 skodelice vode in segrejemo do vretja. Odstavimo, pustimo stati pet minut in precedimo. Pijemo po požirkih čez dan. Med uživanjem angelike se je priporočljivo izogibati soncu, saj povzroča povečano občutljivost za sonce in se lahko pojavijo alergijski izpuščaji.