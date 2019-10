Koliko bivanja v naravi odpihne stres?

Opazna razlika

Številne raziskave so dokazale, da je z bivanjem v naravi mogoče ublažiti posledice stresa, najnovejša pa je odgovorila na vprašanje, kako dolgo bi se morali predajati objemu naravnega okolja, da bi bili ti učinki res opazni. Kot njene rezultate povzema publikacija Frontiers in Psychology, je 20 minut dnevno dovolj za zmanjšanje količine stresnega hormona v organizmu in s tem za boljše počutje.Strokovnjaki z univerze Harvard so sodelujočim merili količino kortizola v krvi, potem ko so si privoščili oddih na zelenih površinah v bližini delovnega mesta. Dokazali so, da količina stresnega hormona v telesu začne občutno padati po 20- do 30-minutnem preživljanju časa v parku. Pri tem ni pomembno, ali gre za sprehod ali zgolj za posedanje na klopci.