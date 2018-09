Kokosovo olje ni več superživilo

Čudežna maščoba

V prehranski industriji se nenehno menjavajo jedi in sestavine, ki so nekaj časa skrajno priljubljene, nato pa se nanje malone pozabi. Spomnimo se, kako je bila svojčas priljubljena špinača, ki smo ji pripisovali čudežno hranilnost, preden se je izkazalo, da je bila njena domnevno visoka vsebnost železa v resnici posledica napake pri obdelavi podatkov. Špinača je tako izgubila status superhrane in nekaj podobnega bi znalo doleteti tudi kokosovo olje.Dr., ki je profesorica na Harvardu in vodja oddelka za raziskovanje tumorjev na Univerzi Freiburg, je nedavno imela predavanje, v katerem je kokosovo olje označila za čisti strup. Po njenem prepričanju je to eden najbolj škodljivih prehranskih proizvodov, kar jih lahko zaužijemo. Težava naj bi bila v prehranski vrednosti olja, ki se je pred leti prerinilo na naše kuhinjske police kot čudežna brezglutenska maščoba, ki jo lahko uporabljamo tudi v kozmetiki ali celo kot zdravilo. Sledila je evforija in poraba ter proizvodnja sta bliskovito narasli.Nedavno je celo organizacija za zaščito srca American Heart Association pozvala ljudi, naj omejijo porabo. Kardiologi se strinjajo, da je olje okusno in bogato, vendar so prav te žametne lastnosti tiste, ki škodijo našim žilam. Dr. Karin Michels trdi, da je bolj škodljivo od svinjske masti, ki je bila zelo priljubljena v petdesetih letih. Približno 70 odstotkov Američanov še vedno verjame, da je kokosovo olje zdravo, nekateri mislijo, da je celo najbolj zdravo med vsemi olji.Norija se je začela leta 2000, ko sta v javnost prišli dve študiji Univerze Columbia. Raziskovali so srednje dolge maščobne kisline, ki so prisotne v kokosu. Ljudje, ki so za potrebe študije uživali omenjene maščobe, so hitreje porabljali maščobe od preostalih udeležencev. To je bilo vse, kar je javnost želela vedeti, da se je norija začela. Obenem je bilo kokosovo olje preprosto uvesti v naše vsakdanje prehranjevanje, zamenjali smo ga za oljčno olje, maslo, repično olje in podobno.Navdušenje pa ni zajelo znanstvene skupnosti, celo avtorica omenjene študije profesoricaje ves čas poudarjala, da je v kokosovem olju le 14 odstotkov teh koristnih maščob, udeležencem študije pa so jih dajali 100 odstotkov, zato so bili rezultati tako dobri.Napačne ali namenoma zavajajoče interpretacije spretno izkoriščajo promotorji določenih hranil. Če jim uspe sprožiti evforijo, kot je bila v primeru kokosovega olja, potem to obeta velikanske zaslužke. Letom izkušenj navkljub pa ljudje še vedno verjamemo v čudežno jed, ki nam bo omogočala, da ostajamo zvesti slabim prehranskim navadam in nezdravemu življenjskemu slogu.