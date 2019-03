Kofein in vadba tvorita ledvicam neprijazno kombinacijo

Uživanje kave in s kofeinom obogatenih napitkov med vadbo povečuje tveganje za bolezni ledvic, opozarjajo znanstveniki z univerze Buffalo, ki so v svoji raziskavi pod drobnogled vzeli 12 zdravih oseb, ki so izvajale intenzivne treninge. Kofeinski napitki ali voda Polovica je žejo gasila z visokofruktozno brezalkoholno kofeinsko pijačo, druga polovica sodelujočih je pila vodo. Po sedmih dneh, kolikor je študija trajala, se je izkazalo, da so pod vplivom kombinacije kofeinskih pijač in vadbe znatno ogrožene ledvice. Zlasti kadar temperatura v okolju, kjer aktivnost poteka, preseže 35 stopinj Celzija, kar poleti na prostem ni redkost. Ogrožajo ledvice in ne varujejo pred dehidracijo Pri prvi skupini so namreč strokovnjaki opazili povečano količino kreatinina v krvi ter na drugi strani nižjo stopnjo glomerulne filtracije. Oba markerja kažeta na poškodbe ledvic in pri osebah, ki so pile vodo, nista bila prisotna. Prav tako je bila pri posameznikih povečana količina vazopresina v krvi, hormona, ki dviga krvni tlak, pri njih je bila opazna tudi blaga dehidracija. Najboljše priteče iz pipe »Uživanje brezalkoholnih kofeinskih pijač med treningom in po njem ne navlaži telesa, zato ne predstavlja prave rešitve zlasti ne tedaj, ko vadba poteka pri visokih temperaturah,« so povedali strokovnjaki, ki svetujejo gašenje žeje z običajno ali elektroliti obogateno vodo.