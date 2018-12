Ko umetnost vpliva na zdravje

V nedeljo zjutraj je neimenovani moški doživel srčni infarkt, ko je občudoval Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere. Moški je obiskal galerijo Uffizi v Firencah, da bi si ogledal to prečudovito sliko iz 15. stoletja, ko ga je izdalo srce. Star je 70 let, bil je žrtev t. i. stendhalovega sindroma – gre za bizaren pojav, ki ga sproži intenzivna umetniška izkušnja ali če vidimo nekaj izjemno lepega – to lahko vodi v vrtoglavico, izgubo zavesti, privide in motnje v delovanju srca. Omenjeni je imel izjemno srečo, saj je prav takrat galerijo obiskala skupina kardiologov, ki so mu takoj pomagali. Zdaj že okreva v bolnišnici Careggi. Tamkajšnjih zdravnikov njegov infarkt ni ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.