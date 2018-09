Kdaj je skrajni čas za nove modrčke

»Če imate med spodnjim perilom dva najljubša modrčka, ki ju neprestano nosite že leta, bi najbrž morali svojim dojkam nameniti več ljubezni in podpore. Vaše oprsje zasluži kaj boljšega od razvlečenih naramnic in raztegnjenih košaric,« menita strokovnjakinji za spodnje perilo, Lyn Lewis in Iris Clarke. Lewisova, direktorica podjetja Journelle, ki se ukvarja z izdelavo in s prodajo luksuznega spodnjega perila, je pojasnila, da imajo modrčki omejen rok uporabnosti: »Tako kot morate občasno zavreči stare kavbojke in dotrajane majice, velja tudi za te kose spodnjega perila.« Zakaj jih ne morete nositi večno Tehnično gledano jih lahko, a najbrž vam v njih ne bo tako udobno kot tedaj, ko so bili novi, saj se sčasoma razvlečejo in izgubijo prvotno obliko. Kadar je modrček razvlečen, pa dojkam ne nudi več prave opore.



Nošenje slabo prilegajočega se in razvlečenega modrčka je po njunih besedah mogoče primerjati z obuvanjem dotrajanih čevljev ali obutve neprimerne velikosti.



Pravi modrček nudi dojkam primerno oporo, prav tako pa vpliva na kakovost življenja.



»Preden sem prevzela delo v podjetju, kjer delam zdaj, sem imela z njimi neprestano težave. Najpogosteje so mi te povzročale naramnice, ki so polzele z ramen in sem jih morala popravljati. To počne veliko žensk, nekatere povsem nezavedno. Vse skupaj hitro postane navada,« je priznala Lewisova in dodala, da je neverjeten občutek svobode, ko zjutraj oblečeš modrček, ki se ti ga do večera sploh ni treba dotakniti. Kako dolgo so modrčki uporabni Strokovnjakinji se strinjata, da je to odvisno predvsem od tega, kako pogosto jih oblečete. Kot je povedala Iris Clarke, lastnica znamke Iris Lingerie, okvirno velja, če ga nosite skoraj vsak dan, je po pol leta čas za novega.



»Če imate štiri ali pet modrčkov, ki jih stalno menjavate, jih lahko brez skrbi obdržite vsaj leto dni,« je dodala in vsem ženskam priporočila kar najpestrejši nabor tega kosa spodnjega perila. »V vašem predalu naj bo vsaj pet običajnih modrčkov, eden brez naramnic, modrček, ki ga lahko nosite pri oblekah s hrbtnim izrezom, ter nekaj čipkastih.« Kdaj je skrajni čas, da se starih znebite Prvi znak tega, da je čas za nakup novega, so neelastični, razvlečeni trakovi, ki ne stojijo na svojem mestu, menita strokovnjakinji in svetujeta, da pri nakupu modrčka izberite tistega, ki se vam najbolje prilega tedaj, ko je zapet na notranje sponke. Sčasoma, ko se bo raztegnil, boste lahko prilagajali njegovo velikost.



»Kadar je modrček na telesu, bi morali pod njegov hrbtni del brez težav potisniti dva prsta. Če to ni mogoče, je pretesen, če med prsti in telesom ostane preveč prostora, je preohlapen. Kadar to opazite pri starih modrčkih, je čas za nove.«



Drugi dejavnik, ki mu morate namenjati pozornost, so naramnice. Če vam te vedno polzijo z ramen, tudi tedaj, ko so povsem zatisnjene, so razvlečene do te mere, da potrebujete nov modrček. Če na koži puščajo sledi, pa je to znak, da vam je pretesen in zato ne zagotavlja ne prave opore in ne pravega udobja.



Še ena malenkost, ki je ne smete spregledati: hrbtni del mora med nošenjem ostati na mestu, na predelu, kjer se košarici stikata, pa se mora modrček povsem prilagajati telesu tudi tedaj, ko dvignete roki. Če se tam pojavi prazen prostor, je modrček odslužil.



Tudi košarice sčasoma izgubijo obliko in se poškodujejo. Če se ne prilegajo dojkam ali je njihova podloga poškodovana ali iz tkanine kukajo kovinske kosti, ne razmišljajte o tem, da bi modrček spravili v predal.



Ko gre za material, so nekateri obstojnejši od drugih. Bombaž je tisti, ki služi dlje, čipke so veliko občutljivejše. Prav tako so obstojnejši modrčki s podloženimi košaricami kot tisti, ki so iz tanjših materialov. Pravilna nega podaljša njihovo obstojnost Modrčke bi morali oprati po približno treh nošenjih. Tako je mogoče podaljšati njihovo uporabnost. Na njih se namreč kopičijo kožne celice, znoj, kožno olje in druga umazanija, ki ob neprimernem vzdrževanju krajšajo njihovo obstojnost.



Vendar jih nikar z ostalim perilom ne perite v pralnem stroju. Najbolje jih je prati ročno z blagim detergentom. Okrog 15 minut jih namakajte v topli vodi s primernim detergentom, jih nato dobro splaknite, položite na brisačo, da vpije odvečno vodo, in posušite. Če jih perete v stroju, uporabite posebne pralne vrečke in program za občutljivo perilo. Ne uporabljajte ožemanja.



​Pri obešanju jih prepognite čez sušilno vrvico in pripnite na sredini košaric. Tudi tako je namreč mogoče preprečiti, da bi naramnice izgubile elastičnost, košarice pa pravo obliko.