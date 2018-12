Kdaj hialuronska kislina ne pomaga

Hialuronska kislina je ena najpogostejših sestavin krem za nego obraza. Ponaša se namreč z izjemno močjo črpanja vlage iz okolja ter zadrževanja te v zgornjih plasteh kože. Tako znatno navlaži polt, kar je v zimskem času, ko smo pogosto izpostavljeni suhemu zraku, nedvomno velik plus. A krema, ki vsebuje to polti prijazno sestavino, je učinkovita le, če jo nanašate pravi čas. Usodna napaka Kadar z njo negujete povsem suh obraz in bivate v okolju z majhnim odstotkom zračne vlažnosti (v ogrevanih prostorih), hialuronska kislina vlago črpa iz najbližjega vira, kar pomeni iz notranjih plasti kože, namesto iz okolice. In izid? Polt bo v končni fazi še bolj suha, kot je bila pred nego. Kdaj jo torej nanašati? Kremo s hialuronsko kislino vedno nanašajte tedaj, ko je polt po umivanju še nekoliko vlažna, in tako zagotovite njen maksimalen učinek, ki bo pripomogel k lepi, gladki in primerno navlaženi koži.