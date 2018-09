Kateri vrh boste osvojili ta vikend?

FOTO: Anja Troha

Za več namigov pobrskajte po spletni strani Zelene poti , na kateri njeni ambasadorji – priljubljeni instagramovci in pustolovski popotniki objavljajo svoje najljubše kotičke; od izletniških točk za družine z otroki do težjih planinskih in gorskih poti. Osvojitev več višjih in zahtevnejših vrhov vas bo napolnila s kondicijo in pogumom, da sčasoma osvojite tudi Triglav! Letos smo tja na tradicionalnem pohodu 100 žensk na Triglav spet peljali 100 pogumnih dam.

Ne pozabite na malico

Novi jogurt POWER iz Mlekarne Celeia vas bo okrepčal s kar 20 (navadni) oz. 17 grami (okus mandarine in limonske trave) beljakovin

Novosti v ponudbi Zelene Doline so iz slovenskega mleka, sledijo sporočilu Naprej z naravo in so ponosni nosilci oznak »Brez GSO – pridelano/proizvedeno brez gensko spremenjenih organizmov« ter »Izbrana kakovost Slovenija«.

Slovenija je polna slikovitih krajev, točk, s katerih se odpira dih jemajoč razgled, in kotičkov, na katerih se nadejamo naravnih lepot. Izkoristite prost vikend za raziskovanje domače dežele!Nahrbtnik na rame, pohodniške palice v roke! Posebnost Golice je, da njena pobočja v maju popolnoma prekrijejo narcise, kar je prava paša za oči. Zdaj pa si lahko namesto na belo-rumenih cveticah oči spočijete na prelivajočih se barvah zgodnjejesenskega listja. Ste vedeli, da so Krnska jezera polna hranilnih snovi, v njih pa najdemo veliko rib? Pohod do koče pri njih lahko kronate s prenočitvijo in se naslednje jutro povzpnete še na Krn. Zahodno od Storžiča v Kamniško-Savinjskih Alpah je Tolsti vrh, ki ponuja razgled na Kranj z okolico in osrednje Karavanke. Že imate nekaj pohodniške kilometrine? Potem se podajte na Špik ali Grintovec!Z aktivnostjo obremenimo organizem in snovi, izgubljene med vadbo, moramo nadomestiti in telo regenerirati, zato je okrepčilo med pohodom in po njem nepogrešljivo. Utrujene mišice nahranimo z beljakovinami. Poleg tega, da skrbijo za ohranjanje in povečanje mišične mase ter zdrave kosti, so tudi glavna sestavina celic. Vsakodnevno jih moramo zato zaužiti v večjih količinah. Med najbogatejše vire beljakovin spadajo mleko in mlečni izdelki. Ob pakiranju malice za na pot zato v nahrbtnik ne pozabite dati osvežilnega jogurta.