Kako se izogniti napihnjenosti med menstruacijo

Po nekaterih ocenah približno 70 odstotkov žensk med menstruacijo trpi zaradi napihnjenosti. Ta je posledica vpliva hormonov: telo zaradi večje količine estrogena zadržuje več tekočine, zaradi povišane ravni progesterona, kar je značilno za drugi del ciklusa, pa je upočasnjeno delovanje prebavil. Dobra novica: zoprno napihnjenost telesa je mogoče premagati z nekaj preprostimi koraki. Uživajte z beljakovinami in s kalijem bogato hrano Hrana, bogata s kalijem, kot so banane, melone, paradižnik in šparglji, pomaga pri uravnavanju količine tekočin v telesu, trdijo strokovnjaki. Enako velja za zdrave maščobe, katerih vir so semena čije, orehi in losos. Ob teh so priporočene beljakovine iz piščančjega mesa, rib in mlečnih izdelkov. Živila, ki delujejo kot diuretiki, so zelena, kumare, lubenica, sok limone, česen in ingver. Tudi ta so lahko v veliko pomoč, saj pomagajo pri odvajanju tekočine iz telesa. Izogibajte se hrani, ki napenja Čeprav so zdravju prijazni, stročnice, brokoli in brstični ohrovt v tistem delu meseca niso najboljša izbira. Vsebujejo namreč kompleksni sladkor rafinozo, ki ga naše telo ne presnavlja in zato povzročajo pline ter napihnjenost. V tistih nekaj dneh dodatnih težav res ne potrebujete. Ostanite aktivni Naj to, da imate menstruacijo, ne bo razlog, da se odpoveste vadbi. Ta je eden najboljših načinov za premagovanje menstrualnih tegob, tudi napihnjenosti in težav s prebavili. Če intenzivnejših ne zmorete, izberite blažje telesne aktivnosti. Ključno je, da ostanete aktivni. Previdno z alkoholom in s kofeinom Pred menstruacijo in med njo lahko kofein in alkohol okrepita simptome napihnjenosti ter tudi sprememb razpoloženja, zato se jima vsaj v tistih dneh raje odpovejte. Pozabite na sladke, gazirane napitke Tudi ti niso najboljši zavezniki v tistih dneh. Raje žejo gasite samo z vodo. Več spite Spanje pozitivno vpliva na menstrualno bolečino in napihnjenost. Vedno, zlasti pa med menstruacijo, spite najmanj osem ur. Kuhajte doma Obroki, ki nastanejo v domači kuhinji, lahko znatno zmanjšajo napihnjenost. Predelana, premastna in preslana živila, ki so na voljo v restavracijah ali na policah trgovin, pa jo na drugi strani okrepijo. Ne pretiravajte z vlakninami Zlasti če jih vaše telo ni navajeno. Če boste med menstruacijo v telo nenadoma začeli vnašati velike količine sadja in zelenjave ter s tem vlaknin, bo napihnjenost izrazitejša kot sicer. Raje ostanite pri količinah, ki jih je telo navajeno.