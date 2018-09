Kako prepoznati in odpraviti zakisanost telesa

Ohranjanje pravilnega ravnovesja pH ima pozitiven vpliv na vse pomembne telesne funkcije, zlasti pa na prebavni, črevesni, krvožilni, dihalni in imunski sistem. Uravnotežen pH telesa je z vidika zdravja ključnega pomena in je treba simptome, ki opozarjajo, da je prekislo, prepoznati ter jih odpraviti. Zakisanost telesa se najpogosteje kaže kot nepremagljiva utrujenost, slaba koža, nepojasnjeno kopičenje kilogramov in zgaga. Kako si pomagati Najpreprostejši načini za vzpostavljanje pravilne vrednosti pH v organizmu so:



Pijte veliko vode: Tekočina spodbuja razgradnjo kislin. Na dan zaužijte dva do tri litre vode ali nesladkanih zeliščnih čajev.



Izogibajte se nekaterim živilom: V prvi vrsti sladkorju, beli moki, kavi in mlečnim izdelkom. Ta vsebujejo veliko kisline in jih vsaj za tri tedne umaknite z jedilnika.



Jejte prava živila: Peteršilj, krompir, gobe. To so živila, ki pripomorejo k vzpostavitvi prave vrednosti pH v organizmu.



Sprostite se: Tudi stres je pogost vzrok za kislo-bazično neravnovesje v telesu. Če vas pogosto obvladuje, poiščite primerne tehnike sproščanja in se z njimi izognite kronični napetosti ter zakisanosti telesa.



Izogibajte se alkoholu: Alkohol v organizmu ustvarja veliko kisline. Tudi tu torej velja pravilo: dokler simptomi zakisanosti ne zvodenijo, se mu izogibajte, tudi sicer pa z njim ne pretiravajte.