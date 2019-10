Kako pravilno izmeriti krvni tlak

Merjenje krvnega tlaka doma je koristno. Tako je namreč mogoče natančno spremljati, kolikšne so vrednosti in tedaj, ko so prenizke ali previsoke, hitro pravilno ukrepati. A da bi bili rezultati merjenja res verodostojni, upoštevajte nekaj pravil.



Najprej upoštevajte dejstvo, da je za pravo sliko o gibanju krvnega tlaka tega priporočljivo od pet do sedem dni zaporedoma meriti trikrat na dan: zjutraj, popoldne in zvečer. Dobljene rezultate si zapisujte, in če odstopajo od primernih vrednosti, o njih obvestite zdravnika.



Optimalna vrednost krvnega tlaka znaša okrog 120/80 mmHg. Če je ta večkrat 135/85 mmHg ali višja oziroma 110/65 ali nižja, je treba poiskati primerno pomoč.



Kako pa priti do natančnih številk? Pred merjenjem opravite malo potrebo Zaradi polnega mehurja boste nemirni in nervozni, zaradi česar je lahko vrednost krvnega tlaka za pet do deset mmHg višja od dejanske. Spočijte se Preden si izmerite krvni tlak, vsaj pet do deset minut sedite na stolu, kjer nameravate opraviti merjenje. Ne govorite, ne razburjajte se in ne hodite, saj se s tem poviša krvni tlak. Pravilno se namestite Pri sedenju naj vam bo udobno. Idealno bi bilo, da bi imeli roke in noge podprte. Če to ni mogoče, poskrbite za maksimalno udobje. Pravi položaj roke Visoko zavihajte rokav. Roka, na kateri boste merili tlak, naj bo na mizo naslonjena v višini srca. Prvič tlak izmerite na obeh rokah in vsakič naslednjič na tisti, kjer je bila izmerjena vrednost višja. Bodite mirni Med merjenjem ne govorite in se ne premikajte. Na izmerjeno vrednost prav tako vpliva napetost. Kadar ste v stresu, vrednost tlaka lahko naraste za deset ali več mmHg. Preden vklopite napravico, se zato poskušajte čim bolj umiriti.